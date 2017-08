Münster (ots) - 30. 8. 2016 - Zu einer mehrwöchigen Info-Tour fürden Schutz des Klimas startet das Greenpeace-Schiff "Beluga II"übermorgen in Münster. Das Schiff wird entlang des Rheins, Mains undanderer deutscher Flüsse in insgesamt elf Städten - darunter auchKoblenz, Frankfurt und Mainz - anlegen und seine Türen für Besucheröffnen. Zu Beginn der 23. Weltklimakonferenz in Bonn wird die "BelugaII" dann am 6. November in der Nähe des Konferenzgebäudes erwartet.Bis zum Ende der Konferenz werden Aktivisten und Ehrenamtliche auchin Bonn über die Klimaerhitzung und deren Folgen berichten. Mit anBord: eine Ausstellung über Flucht und Vertreibung in Folge vonKlimaveränderungen. "Überschwemmungen in Bangladesch, Dürren inAfrika oder das gestiegene Taifun-Risiko auf den Philippinen treffenvor allem die Menschen in den ärmsten Ländern der Welt. DerKlimawandel vertreibt Menschen aus ihrer Region", sagt Fawad Durrani,Fachreferent von Greenpeace.Klimaextreme vertreiben laut Internal Displacement MonitoringCentre (IDMC) jedes Jahr durchschnittlich rund 25 Millionen Menschen- dreimal so viele, wie durch Kriege und Gewalt. Damit sindNaturkatastrophen weltweit die Hauptursache, wenn Menschen ihreHeimat verlassen müssen. Wetterextreme nehmen seit Jahren zu undbetreffen immer mehr Menschen weltweit. Zwischen 2008 und 2015 wurdennach Angaben des IDMC insgesamt 110 Millionen Menschen durch Flutenvertrieben, 60,2 Millionen Menschen durch Stürme, 960.000 Menschendurch extreme Temperaturen, 704.000 Menschen durch Erdrutsche und362.000 Menschen durch Waldbrände. Acht der zehn Länder, in denen2015 die meisten Menschen durch Naturkatastrophen vertrieben wurden,liegen in Asien. Kommt es in den ärmsten Ländern zu Klimaextremen,setzen diese oft einen Teufelskreis in Gang: Jede Katastrophe führtzur weiteren Verarmung. Die Fähigkeit der betroffenen Staaten, ihreBevölkerung vor kommenden Naturkatastrophen zu schützen, nimmt immerweiter ab.Teufelskreis der Klimaerhitzung macht Vertriebene zu FlüchtlingenDie Wetterextreme der Klimaerhitzung zwingen Menschen zunächst,ihre Heimat zu verlassen. Kommt es nachfolgend zu weiterenNaturkatastrophen verstärkt dies die Not. Aus Vertriebenen im eigenenLand werden so Menschen auf der Flucht. Fehlende Unterstützung undder Mangel an Perspektiven in ihrer Heimat zwingen Klimavertriebeneauf die gefährlichen Fluchtwege in andere Länder. DieGreenpeace-Ausstellung zeigt an sechs Länderbeispielen dieZusammenhänge aus Wetterextremen und Fluchtbewegungen auf. "Die Zeitdrängt. Die Betroffenen Klimavertriebenen benötigen unsere volleUnterstützung, sowohl finanziell als auch mit Projekten vor Ort. Dazugehören zum Beispiel geeignete Schutzräume, die Menschen Zuflucht beiÜberschwemmungen bieten, robusteres Saatgut für bessere Ernten odereffektives Wassermanagement bei lang anhaltende Dürren", sagtDurrani.Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte an Fawad Durrani040-30618302 oder Pressesprecher Björn Jettka, Tel. 0171-8780778.Fotos der 'Beluga II" erhalten Sie unter 040-306185377. Den Tourplanfinden Sie hier: http://www.greenpeace.de/beluga Die Studie zurAusstellung finden Sie hier: http://gpurl.de/OffiSGreenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340, Emailpresse@greenpeace.de; Greenpeace im Internet: www.greenpeace.de, aufTwitter: http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:www.facebook.com/greenpeace.de.Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell