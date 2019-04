Greenpeace-Report: Chinesischer Importstopp lenkt Plastikmüll nach Südostasien / Indonesien, Thailand und Malaysia von deutschem Plastikmüll besonders betroffen

Hongkong (ots) - 23. 4. 2019 - Der chinesische Importstopp fürPlastikmüll lenkt die internationalen Abfallexporte zunehmend nachSüdostasien. Allein aus Deutschland sind 2018 jeden Monat rundjeweils 10.000 Tonnen Plastikmüll in Indonesien und Malaysiagelandet. Auch die USA, Großbritannien und Japan sowie 21 weitereNationen exportieren ihre Plastikabfälle in die Region. Das ist dasErgebnis eines Reports, den Greenpeace-East-Asia zusammen mit GAIA(Global Alliance for Incinerator Alternatives) heute in Hongkongveröffentlicht hat (eine englische Zusammenfassung finden Sie hier:https://act.gp/2Itp4hs). "Sobald ein Land die Einfuhr vonPlastikabfällen einschränkt, wird der Müll in das nächsteweitergeschoben. Darunter leiden die Menschen. Sie leben in einervermüllten Umwelt mit hohen Gesundheitsrisiken", sagt Manfred Santen,Chemiker von Greenpeace. So verwandelte sich Sumengko in Indonesiennach dem aktuellen Greenpeace/GAIA-Bericht fast über Nacht in eineinternationale Müllhalde, auf der sich die Plastikabfälle bis zu zweiMeter hoch stapeln. Internationales Abkommen soll globalen Handel mitPlastikabfällen regulieren In Basel treffen sich Ende dieses Monatsdie Delegierten der Basler Konvention, ein internationalesÜbereinkommen über die Kontrolle des grenzüberschreitenden Handelsmit gefährlichen Abfällen und ihrer Entsorgung. Auf dem Tisch liegtein Vorschlag Norwegens, der mehr Transparenz und eineRechenschaftspflicht in den Handel bringen soll, zum Schutz vorPlastikexporten in Entwicklungsländer. Exporteure von Plastikabfällenmüssten dem Vorschlag zufolge bereits im Voraus eine Genehmigung vonden Bestimmungsländern erhalten - ein System, das bereits für andereArten von gefährlichen Abfällen gilt. Plastikkrise beginnt imSupermarkt Weltweit werden nur etwa zehn Prozent derPlastikverpackungen wiederverwertet. In Deutschland sind es knapp 50Prozent. Von den 6,5 Millionen Tonnen Plastikmüll, die 2017 inDeutschland anfielen wurden laut Umweltbundesamt rund 1,2 MillionenTonnen exportiert. "Die Plastikkrise lässt sich nur lösen, wennweniger Verpackungen produziert werden. Vor allem Konsumgüterkonzernewie Nestlé und Unilever, aber auch Supermärkte müssen Verpackungenaus Einwegplastik reduzieren und auf ein System zum Nachfüllen undWiederverwerten umstellen", fordert Santen.Pressekontakt:Achtung Redaktionen: Bei Rückfragen erreichen Sie Manfred Santenunter Tel. 0151-18053387, oder Pressesprecher Björn Jettka, Tel.0171-8780778. Fotomaterial erhalten Sie unter Tel. 040-306185377,Videomaterial erhalten Sie bei Sonka Terfehr, Tel. 0 175 589 1718.Den englischen Report finden Sie hier: https://bit.ly/2KWv0SnPressestelle: Telefon 040-30618-340, Email presse@greenpeace.de;Greenpeace im Netz: www.greenpeace.de,http://twitter.com/greenpeace_de, www.facebook.com/greenpeace.de.Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell