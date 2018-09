Greenpeace-Rechtsgutachten: RWEs Rodungspläne im Hambacher Forst nicht zulässig Energiekonzern untergräbt Suche der Kohlekommission nach breitem Kompromiss

Berlin (ots) - Der Energiekonzern RWE verstößt gegen geltendesRecht, wenn er wie geplant ab Oktober den Hambacher Forst rodenlässt. Zu diesem Ergebnis gelangt die Rechtsanwältin Cornelia Ziehmin einem heute veröffentlichten Gutachten im Auftrag von Greenpeace.Hauptbetriebsplan und Braunkohleplan binden die Erlaubnis zu roden ankonkrete Auflagen: Nur wenn es für den Betrieb des Tagebaus"erforderlich" beziehungsweise "unerlässlich" ist, darf RWE Bäumefällen. Beides ist nicht gegeben. Der Konzern selbst räumt ein, dasseine "betriebliche Notwendigkeit" zu roden, erst ab dem 15. Dezemberbesteht. Eine ebenfalls heute veröffentlichte bergbaulicheStellungnahme des Beratungsunternehmens Plejades weist weiter nach,dass der Hambacher Wald ein weiteres Jahr unangetastet bleiben kann,ohne den Betrieb des Tagebaus einzuschränken. "RWE heizt im HambacherWald einen Konflikt samt teurem Polizeieinsatz an, dabei darf derKonzern nach geltendem Recht gar nicht roden", sagt GreenpeaceEnergieexperte Karsten Smid. "Die Landesregierung darf sich nicht zumHandlanger eines Kohlekonzerns machen." Das Rechtsgutachten online:https://act.gp/2QGXEFPDie Plejades-Stellungnahme identifiziert auf Basis aktuellerSatellitenaufnahmen (August 2018) drei Maßnahmen, mit denen sich derBetrieb weiterführen lässt, ohne dafür schon in diesem Jahr dasuralte Waldgebiet abzuholzen. Dazu müsste RWE zunächst den Abstandzwischen Waldgebiet und Tagebaukante reduzieren. Weiter müsste derKonzern auf der zweiten Sohle deutlich näher an die ersteheranbaggern, wodurch die Tagebaukante länger bestehen bleibenkönnte. Zudem ließe sich Zeit gewinnen, indem RWE verstärkt imnord-östlichen Teil des Tagebaus gräbt. Mit einer Kombination dieserdrei Maßnahmen würde RWE genug Zeit gewinnen, um die Rodung imHambacher Wald auf den Herbst 2019 zu verschieben. Die Stellungnahmeonline: https://act.gp/2QIx2nKRWE täuscht Kohlekommission mit falschen AussagenIn einem Brief an die Vorsitzenden der Kohlekommission vom Augustbehauptet RWE, die geplante Rodung auszusetzen, würde die Fortführungdes Tagebaus und damit den Betrieb der Kraftwerke Niederaußem undNeurath "in Frage stellen". "RWE hat die Kohlekommission bewusstbelogen", so Smid. "Wenn RWE die Kettensägen in den Wald schickt,bevor alle betrieblichen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, torpediertder Konzern die Arbeit der Kommission."Bis Ende des Jahres soll eine von der Bundesregierung eingesetzteKohlekommission einen Vorschlag erarbeiten, wie Deutschland sozial-und klimaverträglich aus der Kohle aussteigt. Um die ZusagenDeutschlands zum Pariser Klimaabkommen einzuhalten, müssen bis 2030die letzten Kohlemeiler vom Netz gehen. Besonders klimaschädlicheBraunkohlekraftwerke würden dabei als erste abgeschaltet. Für die ausdem Tagebau Hambach versorgten Kraftwerke ergeben sich aus diesenZielen Restkohlemengen, die auch ohne eine weitere Ausdehnung derKohlegrube ausgebeutet werden können.Achtung Redaktionen: Für Rückfragen erreichen Sie Karsten Smid,Tel. 0171-8780821, und Pressesprecherin Tina Loeffelbein, Tel.0151-16720915. Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340, Emailpresse@greenpeace.de; Greenpeace auf Twitter:http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:www.facebook.com/greenpeace.deOriginal-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell