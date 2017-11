Greenpeace-Kletterer demonstrieren bei Jamaika-Sondierungen für Agrarwende / Landwirtschaft muss fairen Beitrag zum Klimaschutz leisten

Berlin (ots) - Für einen ökologischen Umbau der Landwirtschaftdemonstrieren Greenpeace-Aktivisten heute vor denSondierungsgesprächen zu Landwirtschaft und Verbraucherschutz. InSichtweite der Parlamentarischen Gesellschaft, dem Verhandlungsort,haben sich Kletterer mit einem sechs mal drei Meter großenaufblasbaren Schwein von einer Fußgängerbrücke abgeseilt. An derBrücke zwischen dem Paul-Löbe und Marie-Elisabeth-Lüders-Haus fordernsie auf einem Banner: "Jamaika: Lasst die Sau raus". Die industrielleLandwirtschaft verursacht eine Vielzahl massiver Umweltprobleme, vomdramatischen Artensterben auf dem Land bis hin zum klimaschädlichenAusstoß von Treibhausgasen. "Die vergangenen Bundesregierungen habenLandwirtschaft in Deutschland zu einem Discountlieferanten gemacht,ohne Rücksicht auf Schäden für Tier und Umwelt", sagtGreenpeace-Landwirtschaftsexperte Dirk Zimmermann. "EineJamaika-Koalition muss den Agrarsektor so reformieren, dass dieMassentierhaltung schrittweise abgebaut und die Umweltzerstörunggestoppt wird."Die Sondierungsgespräche zum Thema Landwirtschaft sind bishernicht über eine Sammlung offener Fragen hinaus gekommen. Es fehlt einPlan, wie Tiere künftig besser gehalten werden, der Einsatz giftigerPestizide reduziert und weniger Gülle eingesetzt werden können. Einedeutlich nachhaltigere Landwirtschaft wünschen sich nach eineraktuellen Umfrage im Auftrag von Greenpeace auch Dreiviertel derBevölkerung. Sie fordern mehr Tierwohl bei besserem Grundwasserschutzund Schutz der Artenvielfalt, aber auch bessere Preise für dieLandwirte (die Umfrage: http://gpurl.de/mBNeF).Verheerende Folgen bisheriger AgrarpolitikDie Folgen jahrzehntelanger CSU-geführter Agrarpolitik,ausgerichtet auf billige Preise und Massenproduktion, sindverheerend: große Mengen Gülle verunreinigen das Grundwasser mit zuviel Nitrat, der übermäßige Einsatz von Pestiziden verstärkt dasArtensterben, Großställe erzeugen klimaschädliche Treibhausgase. ZurReduktion der Treibhausgase hat der Agrarsektor seit über 25 Jahrenrein gar nichts beigetragen. Nach dem Energiesektor und dem Verkehrist die Agrarindustrie jedoch der drittgrößte Produzent inDeutschland. "Auch die Landwirtschaft muss ihren Beitrag dazuleisten, dass Deutschland seine Klimaziele erreicht", so Zimmermann."Dafür muss die Zahl der gehaltenen Tiere deutlich sinken und dieÜberdüngung der Felder gestoppt werden."Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte vor Ort an Dirk Zimmermann,Tel. 0160-5814942, oder Pressesprecherin Cornelia Deppe-Burghardt,Tel. 0151-14533087. Fotomaterial erhalten Sie unter Tel.040-30618376. Über Standards und Defizite bei derFleischkennzeichnung informiert Greenpeace ausführlich online unterwww.greenpeace.de/Siegelratgeber. Mehr Infos unter:www.greenpeace.de. Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340,E-Mail presse@greenpeace.de; Greenpeace auf Twitter:http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:www.facebook.com/greenpeace.de.Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell