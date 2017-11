Greenpeace-Expedition: Weltweit größtes tropisches Torfmoor im Kongobecken bestätigt / Areal speichert CO2-Äquivalent des globalen Ausstoßes aus drei Jahren

Kinshasa (ots) - 1. 11. 2017 - Eine Greenpeace-Expeditionbestätigt das deutlich größere Ausmaß des Torfmoores im Kongobecken.Das Moor erstreckt sich bis weit in die Demokratische Republik Kongo(DRC), zeigen erste Proben der britischen und kongolesischenWissenschaftler, die an der Expedition teilgenommen haben. Bislangwar die Existenz des Moores nur für die Republik Kongo nachgewiesenworden. Insgesamt schätzen die Wissenschaftler der Universität Leedsund Kisangani die Menge des im Kongobecken in Torf gespeichertenKohlenstoffs auf 30 Milliarden Tonnen. Das entspricht der Menge anklimaschädlichem CO2, die weltweit innerhalb von drei Jahren durchdie Verbrennung von Kohle, Öl und Gas ausgestoßen wird. "Diese Mooremüssen für den Klimaschutz intakt bleiben", sagt Jannes Stoppel,Waldexperte von Greenpeace. "Nur wenn der Urwald über dem Moorunangetastet bleibt, gelangen die gigantischen Mengen anTreibhausgasen nicht in die Atmosphäre."UN-Klimakonferenz muss Moore und Wälder schützenDer Schutz von Torfmooren und Wäldern ist ab kommender Woche Themabei der Weltklimakonferenz in Bonn. Dort beraten Vertreter von 195Staaten auch darüber, wie die Unterstützung für mehr Klimaschutz auchim Wald und Landsektor geregelt werden soll. Wälder und Moore spielenfür die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre und Speicherung vonKohlenstoff eine wichtige Rolle. Doch die Finanzierung für denWaldschutz ist noch nicht ausreichend. Das Pariser Klimaabkommenverpflichtet alle Industrieländer, ab 2020 jährlich 100 MilliardenUS-Dollar für den Schutz des Klimas zu zahlen. "Die Gemeinden imKongobecken brauchen finanzielle Unterstützung, um den Wald vorAbholzung und Zerstörung zu bewahren", sagt Stoppel. "DieKlimakonferenz muss arme Länder und deren lokale Gemeinden beimSchutz der Wälder und Moore politisch und finanziell unterstützen"Deutschland kann über die "Central African Forest Initiative" (CAFI)seinen Einfluss für Waldschutzprojekte im Kongobecken geltend machenund darauf achten, dass nach besseren Richtlinien für dieinternationale Zusammenarbeit im Klimaschutz gehandelt wird. DieMittel müssen bei den Menschen vor Ort ankommen und nicht in denHänden der Forstindustrie und den Städten versickern.Mit 150.000 Quadratkilometern bedeckt das Torfmoor entlang desKongo-Flusses eine Fläche, die annähernd der Hälfte Deutschlandsentspricht. Es ist nach bisherigen Analysen das größtezusammenhängende tropische Torfmoor, das jemals entdeckt wurde.Greenpeace wird die Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern in denkommenden Monaten fortsetzten, um die Ausmaße der Torfmoore in derDRC genauer zu erkunden. Torfmoore sind Feuchtgebiete, in denen sichabgestorbene Pflanzen nur teilweise zersetzen und dadurch wenigerihres gespeicherten CO2s abgeben. Fallen die Moore trocken,beschleunigt sich der Zersetzungsprozess und CO2 gelangt in dieAtmosphäre.Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte an Jannes Stoppel, Tel.0171-8880764, Waldexperte Christoph Thies, Tel. 0171-8831107, oderPressesprecher Björn Jettka, Tel. 0171-8780778. Fotos ab 10:00 Uhr:Tel. 040-306185377. Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340,Email presse@greenpeace.de; Greenpeace im Internet:www.greenpeace.de, auf Twitter: http://twitter.com/greenpeace_de, aufFacebook: www.facebook.com/greenpeace.de.Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell