Greenpeace Energy verdoppelt Wasserstoff-Anteil / Neue Windgas-Anlage in Mainz

Hamburg (ots) - Greenpeace Energy hat in Mainz eine weitereWindgas-Anlage unter Vertrag genommen, durch die Kundinnen und Kundender Energie-genossenschaft mit erneuerbarem Wasserstoff versorgtwerden. Als Windgas wird Wasserstoff bezeichnet, der per Elektrolyseaus überschüssigen erneuerbaren Energien gewonnen wird. Durch denzusätzlichen Lieferanten erreicht Greenpeace Energy mit seinemökologischen Gasprodukt proWindgas ein neues Rekordniveau und rechnetfür 2017 mit dem Bezug von rund 2.600 Megawattstunden (MWh) anWindgas. Gegenüber dem Vorjahr mit 989 MWh steigert Greenpeace Energydie Menge an Wasserstoff, die es proWindgas beimischt, damit um gut150 Prozent. Der durchschnittliche Wasserstoff-Anteil in dem Ökogassteigt von 0,49 auf rund ein Prozent - eine Verdopplung gegenüber2016."Ökologisches Windgas könnte noch viel erfolgreicher sein, dochwir werden bis heute durch unfaire Markthindernisse gebremst", sagtNils Müller, Vorstand von Greenpeace Energy. "Dennoch ist es unsgelungen, wirtschaftliche und technische Hürden zu überwinden. Damitverhelfen wir dieser für eine erfolgreiche Energiewendeunverzichtbaren Technologie Schritt für Schritt zum Durchbruch."Die Stadtwerke Mainz beliefern Greenpeace Energy als neuer Partner2017 mit rund 500 MWh Wasserstoff aus ihren sechs modernenPEM-Elektrolyseuren. Denselben Elektrolyseur-Typ, einen Silyzer 200von Siemens, setzen Greenpeace Energy und die Städtischen BetriebeHaßfurt seit Ende Oktober 2016 ein, um in der fränkischen Kreisstadtjährlich rund 1000 MWh erneuerbaren Wasserstoff zu produzieren.Bereits seit Ende 2014 bezieht die Energiegenossenschaft Windgas vonseinem Kooperationspartner Enertrag im brandenburgischen Prenzlau.Auch die Zahl der Verbraucherinnen und Verbraucher, die proWindgasnutzen, wächst - allein im Jahr 2016 um 20 Prozent. Inzwischen nutzenmehr als 15.000 proWindgas-Kunden das innovative Gasprodukt zumHeizen, Kochen und für Warmwasser.Technologisch sind die Fortschritte ebenfalls groß: ModerneElektrolyseure wie in Haßfurt sind so reaktionsschnell, dass sie dazugenutzt werden können, das Stromnetz zu stabilisieren. Sie fahrenbinnen Millisekunden auf volle Leistung hoch und halten dadurchStromproduktion und -verbrauch im Gleichgewicht. Selbst im Extremfallwie beim Sturmtief Axel Anfang Januar funktionierte dies problemlos.Hintergrund: Mit Windgas wird Wind- und Sonnenstrom speicherbar.Wenn mehr erneuerbarer Strom produziert als verbraucht wird, kanndamit Wasser per Elektrolyse in Sauerstoff und klimafreundlichenWasserstoff aufgespalten werden. Statt erneuerbare Kraftwerke wiebisher abzuschalten, wenn das Netz deren Energie nicht aufnehmenkann, werden Stromüberschüsse so künftig als erneuerbare Gase in Formvon Wasserstoff oder Methan im Gasnetz gespeichert und verdrängendarin fossile Energieträger. Die Aufnahmekapazität des Gasnetzesreicht aus, um auch in einem vollständig erneuerbaren Energiesystemwindstille und sonnenarme Phasen von bis zu drei Monaten zuüberbrücken. Während solcher "Dunkelflauten" wird das Windgas durchhochflexible Gaskraftwerke wieder rückverstromt. Eine solcheKapazität als Langzeitspeicher bietet nur die Windgas-Technologie.