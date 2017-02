Hamburg/Berlin (ots) - Eine wirksame finanzielle Förderung vonMieterstromprojekten fordert der Ökoenergieanbieter GreenpeaceEnergy. "Die politischen Entscheider in den Fraktionen müssen endlichihr Versprechen einlösen, noch in dieser Legislaturperiode einsinnvolles Modell auf den Weg zu bringen. Es soll Mieterstrom ingroßem Stil ermöglichen und die Energiewende in die Städte tragen",sagt Marcel Keiffenheim, Leiter Politik und Kommunikation bei derEnergiegenossenschaft.Keiffenheim begrüßte entsprechende Aussagen der neuenBundesministerin für Wirtschaft und Energie, Brigitte Zypries (SPD).Sie hatte sich am Dienstagabend auf dem Jahresempfang der DeutschenGenossenschaften in Berlin optimistisch gezeigt, "dass noch in dieserWoche ein tragfähiger Kompromiss zum Mieterstrom steht." Die zeitnaheEinigung der Regierungsfraktionen im Bundestag sei wichtig, soKeiffenheim: "Wenn die Parteien dieses Projekt im beginnendenWahlkampfgezänk versanden lassen", warnt er, "lassen sie riesigePotenziale für eine klimafreundliche und dezentrale Energieversorgungweiterhin brachliegen."Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie desBundeswirtschaftsministeriums könnten bundesweit rund 3,8 MillionenWohnungen an Mieterstrommodellen teilnehmen. Mieterstrom bedeutet,dass beteiligte Mieter über eine gemeinsame Solaranlage auf dem Dachklimafreundlich Strom produzieren, diesen selbst verbrauchen oder insNetz einspeisen. Wegen bestehender finanzieller Belastungen undbürokratischer Hürden lohnen sich derartige Projekte momentanallerdings kaum und werden deshalb nur selten realisiert. Deshalb warbei der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) imvergangenen Jahr vereinbart worden, die anfallende EEG-Umlage fürMieterstromprojekte zu reduzieren, um diese finanziell zu entlasten.Ein entsprechender Verordnungsentwurf wurde aber bis heute nichtumgesetzt, weil sich die Koalitionsfraktionen über die Details nichtverständigen konnten.Die Studie des Ministeriums - erstellt von der BeratungsfirmaPrognos und der Kanzlei Boos Hummel & Wegerich - empfiehlt nunhingegen, Mieterstromprojekte künftig direkt finanziell zu fördern.Greenpeace Energy sieht dieses Konzept grundsätzlich positiv: "Wennman den Vorschlag des Wirtschaftsministeriums in einigen Punktenpräzisiert, könnten Energieversorger oder lokale Genossenschaften gutdamit arbeiten und hätten für ihr Projekt eine wirtschaftlichePerspektive", sagt Marcel Keiffenheim. So sollte sich die Höhe einerdirekten Förderung an der bestehenden Entlastung imEigenstromprivileg orientieren. Zudem sollten auch Dritte - alsoexterne Dienstleister oder Stromversorger - neben Mietern undVermietern an den Projekten beteiligt werden können."Die Experten in den Koalitionsfraktionen müssen den vorliegendenFördervorschlag jetzt konstruktiv prüfen und zeitnah umsetzen, stattihn, wie so oft, mit unsachlichen Kostendebatten zu zerreden",fordert Marcel Keiffenheim. Die vorliegende Studie rechnet pro Jahrmit Kosten von rund 60 Millionen Euro bei einem moderaten Ausbaupfad.Gegenzurechnen sind dabei laut Keiffenheim auch möglichekostensenkende Effekte von Mieterstrom: So erhält der im Hausverbrauchte Solarstrom keine EEG-Förderung, was im Vergleich zu einerVolleinspeisung des Stroms ins Netz die EEG-Umlage entlaste.Pressekontakt:Christoph RaschPolitik und KommunikationGreenpeace Energy eGTelefon 030 / 28 48 22 10christoph.rasch@greenpeace-energy.dewww.greenpeace-energy.deOriginal-Content von: Greenpeace Energy eG, übermittelt durch news aktuell