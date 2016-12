Hamburg (ots) - Ökostrom von Greenpeace Energy ist für das Jahr2017 erstmals mit dem Gütesiegel "ok-power-plus" ausgezeichnetworden. Der vom Freiburger Öko-Institut getragene VereinEnergieVision vergibt damit zum ersten Mal dieses Premium-Siegel aneinen Versorger, der seinen Strombedarf mit erneuerbaren Energiendeckt und in besonderem Maße die Energiewende voranbringt. "Wirfreuen uns, dass EnergieVision unser besonderes Engagement nicht nuroffiziell anerkennt, sondern unseren Ökostrom sogar mit dieserherausragenden Bewertung auszeichnet hat", sagt Sönke Tangermann,Vorstand bei Greenpeace Energy.Das "ok-power-plus"-Siegel erhalten nur Ökoenergieanbieter, diealle Kundinnen und Kunden ausschließlich mit zertifiziertem Ökostrombeliefern - und keinerlei konventionelle Stromtarife anbieten.Während "ok-power" also ein reines Produktsiegel für einzelneÖkostromtarife ist, vereint "ok-power-plus" Produkt- undAnbietersiegel in einer exklusiven Auszeichnung. Weitere Vorgaben füreine Zertifizierung mit dem "ok-power"-Siegel sind außerdem, dass derbetreffende Energieanbieter den Ausbau neuer Ökostrom-Anlagenunterstützt, nicht an Atomkraftwerken oder Kohlekraftwerken beteiligtist und sein Stromprodukt zu fairen und verbraucherfreundlichenVertragsbedingungen anbietet.Die Genossenschaft Greenpeace Energy wurde 1999 von derUmweltschutzorganisation Greenpeace e.V. gegründet. Seitdem arbeitetder wirtschaftlich unabhängige Ökoenergieanbieter nach den "Kriterienvon Greenpeace für sauberen Strom", die in vielen Punkten nochdeutlich strenger sind als "ok power" oder andere Labels. Soschreiben die Greenpeace-Kriterien in ihrer heutigen Fassung unteranderem einen zweistelligen und stetig steigenden Mindestanteil anWind- oder Solarstrom im Strom-Mix eines Versorgers vor. Grund dafürist, dass nicht nur der Ausbau, sondern vor allem die Einbeziehungdieser wetterabhängigen Erzeugungsarten in die Stromlieferungbesonders wichtig für die konsequente Vollendung der Energiewendeist. "Inzwischen liegt der Anteil der wetterabhängig schwankendenStromerzeugung in unserem Mix schon bei über 20 Prozent", sagt SönkeTangermann. "Wir verstehen das auch als Signal an die Branche, wieder Ökostrom der Zukunft aussehen sollte."Die Erneuerbare-Energien-Anlagen, die für Greenpeace Energylaufen, erhalten keine Förderung; viele von ihnen könnenwirtschaftlich nur dank des Preises überleben, den die Genossenschaftfür den Ökostrom zahlt. "Damit leisten unsere Kunden einen echtenBeitrag für eine sauberere Stromversorgung und besseren Klimaschutz",so Tangermann. Die Energiegenossenschaft Greenpeace Energy versorgtinzwischen gut 130.000 Kunden mit Ökostrom sowie dem innovativenWärmeprodukt proWindgas und errichtet zudem eigene Wind- undSolaranlagen.Redaktionelle Hinweise:Webseite des ok-power-Gütesiegels: www.ok-power.de.Mehr zur Ökostrom-Qualität von Greenpeace Energy unterhttp://bit.ly/2hbiVcK.Pressekontakt:Christoph RaschPolitik und KommunikationGreenpeace Energy eGTelefon 030 / 28 482-210christoph.rasch@greenpeace-energy.dewww.greenpeace-energy.deOriginal-Content von: Greenpeace Energy eG, übermittelt durch news aktuell