Greenpeace Energy: Bundesregierung muss Mieterstromgesetz nachbessern / Anhörung zum Referentenentwurf

Hamburg (ots) - Im Rahmen der Anhörung zum neuen Mieterstromgesetzfordert der Ökoenergieanbieter Greenpeace Energy die Bundesregierungauf, ein geplantes Gesetz zur Förderung von Mieterstromprojektennachzubessern. So erlaubt der vorliegende Gesetzesentwurf keinefinanzielle Unterstützung von so genannten Quartierslösungen, bei demder genutzte Strom vom Dach eines Nachbarhauses kommt. "Diesbeschränkt die großen Potenziale eines Mieterstromausbaus inDeutschland", heißt es in einer Stellungnahme, die Greenpeace Energyim Rahmen der offiziellen Anhörung an dasBundeswirtschaftsministerium geschickt hat. Bereits Ende April solldas neue Mieterstromgesetz im Bundeskabinett beraten und noch vor derSommerpause vom Bundestag beschlossen werden.Das Gesetz lässt sich nach Ansicht der Energiegenossenschaft ineinem weiteren Punkt verbessern: Bislang werden Mieterstrommodellegegenüber der Eigenversorgung - bei der Stromerzeuger und-verbraucher dieselbe Person sind - mit dem neuen Gesetz finanziellschlechter gestellt. Mieterstrommodelle erhalten zwar eine neue,direkte Förderung, die je nach Größe der genutzten Dach-Solaranlagevariiert. Allerdings müssen von jeder überschüssigen Kilowattstunde,die Mieterstromprojekte in das allgemeine Stromnetz einspeisen,pauschal 8,5 Cent EEG-Vergütung abgezogen werden. Während also beider Eigenversorgung nur 40 Prozent der EEG-Umlage vomAnlagenbetreiber zu zahlen sind, muss der Betreiber einerdirektgeförderten Mieterstromanlage künftig umgerechnet bis zu 65Prozent abführen. "Dieser höhere Abzug ist nicht plausibel. Damitverfehlt das Ministerium das Ziel, beide Erzeugungsmodellegleichzustellen", sagt Marcel Keiffenheim, Leiter Politik undKommunikation bei Greenpeace Energy.Er fordert zudem, bereits bestehende Mieterstromprojekte in diekünftige Fördermöglichkeit mit aufzunehmen: "Das würde die Leistungall jener Mieterstrom-Pioniere anerkennen, die sich unter meistunwirtschaftlichen Bedingungen für diese dezentrale und ökologischsinnvolle Erzeugung eingesetzt haben", so Keiffenheim. Bisher ist nurdie finanzielle Unterstützung von Neuanlagen vorgesehen.Nach Einschätzung der Energiegenossenschaft muss das Gesetz zudeman weiteren Stellen präzisiert werden, um rechtliche Klarheit fürTeilnehmer an Mieterstrommodellen zu schaffen: "Es fehlen eindeutigeBemessungsgrundlagen für die Wohn- und Gewerbeanteile im Gebäude oderfür das Preisverhältnis zum örtlichen Grundversorgertarif - beidesist aber Voraussetzung für eine Förderung von Mieterstrom ", sagtKeiffenheim, "hier sollte die Bundesregierung nachbessern."Grundsätzlich begrüßt auch Greenpeace Energy das Mieterstromgesetztrotz der Kritikpunkte als Schritt in die richtige Richtung, da esMieterstrommodelle insgesamt erleichtert. Bisher waren diese Modellewegen der Belastung durch die EEG-Umlage meist nicht wirtschaftlich.Der im Gesetz geplante neue Förderzuschlag kompensiert diese Hürdezumindest in TeilenRedaktioneller Hinweis: Die komplette Stellungnahme zumMieterstromgesetz finden Sie zum Download unterwww.greenpeace-energy.de/presse.html. Mehr zum Thema Mieterstromfinden Sie unter www.sonneteilen.de.