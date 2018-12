Greenpeace-Chefin Morgan: 'Keine gute Klimakonferenz für Deutschland'

KATTOWITZ (dpa-AFX) - Deutschland hat nach Ansicht von Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan im Klimaschutz Glaubwürdigkeit eingebüßt.



Auf der UN-Klimakonferenz in Polen spreche sich herum, dass das einst als Vorreiter gefeierte Land noch keinen Plan für einen Kohleausstieg habe, sein Klimaschutzziel für 2020 verpasse und der Treibhausgas-Ausstoß im Verkehr steige, sagte die Umweltaktivistin der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist ein Thema hier, die Leute sind überrascht und sehr besorgt." Deutschland könne keine treibende Rolle spielen, weil die Glaubwürdigkeit nicht mehr so groß sei. "Es ist keine gute Klimakonferenz für Deutschland."

Es sei zwar gut, dass Deutschland Entwicklungsländer finanziell bei der Anpassung an den Klimawandel und beim Klimaschutz unterstütze, erklärte Morgan. Das sei aber kein Ersatz für das Einsparen von Kohlenstoffdioxid (CO2). Aus Sicht der Entwicklungsländer sei die Frage, wie man von ihnen mehr Engagement erwarten könne, wenn nicht mal Deutschland die selbst gesteckten Ziele erreiche. Die Bundesrepublik müsse nun in der Gruppe der EU-Staaten auf einen Konferenz-Beschluss hinarbeiten, der deutlich mache, dass alle Staaten bereit zu größeren Klimaschutz-Anstrengungen seien.

Deutschland hatte vor und während der Klimakonferenz in Kattowitz (Katowice) finanzielle Zusagen für zwei Fonds gemacht, die Klimaschutz und -anpassung in ärmeren Ländern finanzieren. Eigentlich hätte die von der Regierung eingesetzte Kohlekommission noch vor der UN-Konferenz Vorschläge vorlegen sollen, wie das 2020-Ziel, 40 Prozent weniger Treibhausgase auszustoßen als 1990, mit möglichst wenig Verspätung erreicht werden kann. Die Verhandlungen ziehen sich aber länger. In Kattowitz geht es um die praktische Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Die Konferenz soll am Freitag enden./ted/toz/DP/zb