Greenpeace-Chefin: 'Komplettes Desaster' auf Klimakonferenz abwenden

Es werde sich zeigen, "ob die Klimakonferenz ein komplettes Desaster wird, bei dem nicht auf die Menschen gehört wird und die Kohlenstoff-Verschmutzer weiter dominieren, oder ob es irgendeine Rettungsleine gibt", sagte Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan am Freitag in Madrid mit Blick auf die bisherigen Entwürfe für Beschlüsse.

Die bisherigen Entwürfe für die Abschlusserklärung seien komplett inakzeptabel, sagte sie. Die EU stehe daher in der Pflicht, diese Entwürfe abzulehnen und sie gemeinsam mit den besonders gefährdeten Inselstaaten verbessern. Die EU-Entscheidung für ein klimaneutrales Europa bis 2050 sollte ihren Vertretern neue Energie geben, einen Abschluss zu erreichen, mit dem sie weiterhin ihren Kindern gegenübertreten könnten.

Vor dem eigentlich geplanten Abschluss der Klimakonferenz am Freitagabend sind viele wichtigen Fragen noch ungeklärt - und die Gräben zwischen den Staaten teils tief. Länder wie Australien, Brasilien und Saudi-Arabien würden weiterhin versuchen, das Pariser Abkommen zu zerstören, bilanzierte Morgan.