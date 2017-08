Greenpeace-Bilanz: Große Koalition verschärft Probleme der Verkehrspolitik / Aktivisten demonstrieren an Kanzleramt für Kurswechsel

Berlin (ots) - 23. 8. 2017 - Die Verkehrspolitik derBundesregierung hat Klima- und Gesundheitsprobleme weiter verschärft,zukunftsfähige Mobilitätskonzepte wurden vernachlässigt. Zu diesemErgebnis kommt Greenpeace in der heute veröffentlichten Bilanz zurVerkehrspolitik der vergangenen vier Jahre (http://gpurl.de/kwlHi).Für einen verkehrspolitischen Kurswechsel haben Greenpeace-Aktivistendeshalb heute früh am Bundeskanzleramt protestiert. In Leuchtzeichenprojizieren die Umweltschützer "Frau Merkel, wie lange noch?" undeine in Autoabgase gehüllte Erdkugel an die Fassade des Gebäudes. AmSteuer des projizierten Autos sitzt Bundeskanzlerin Angela Merkel(CDU). "Die Kanzlerin muss endlich eine Verkehrswende einleiten undvor der Wahl Klarheit beim Ausstieg aus dem Verbrennungsmotorschaffen. Lässt Merkel die Verbraucher und Industrie weiter imUnklaren, läuft sie Gefahr, den Klimaschutz und dieWettbewerbsfähigkeit der Branche an die Wand zu fahren", sagtGreenpeace Verkehrsexperte Andree Böhling.Nach der Bilanz ist der verkehrsbedingte Ausstoß vonTreibhausgasen in Deutschland in der vergangenen Legislaturperiode umweitere sieben Millionen Tonnen CO2 angestiegen. Der Ansatz, vonCO2-Grenzwerten für ganze PKW-Modellreihen, der sogenannteFlottengrenzwert, hat sich klimapolitisch nicht bewährt. Die deutscheVerkehrsinfrastruktur ist den Herausforderungen nicht angemessenmodernisiert worden. Umweltfreundliche, elektrische, vernetzte unddamit zukunftsfähige Mobilitätsangebotewurden zu wenig gefördert. DieBundesregierung hält stattdessen am Primat des Straßenneubaus festund setzt in ihrem Bundesverkehrswegeplan bis 2030 auf über tausendneue Fernstraßen für 54 Milliarden Euro.Dieselskandal muss Wendepunkt für Verkehrspolitik werdenDie heute veröffentlichte Greenpeace-Bilanz beleuchtet zudem denUmgang der Bundesregierung mit dem Dieselskandal. "Der Dieselgipfelhat die Hilflosigkeit der Politik aufgezeigt. Bisher wurde keineinziges Problem gelöst", so Böhling. Die Hersteller verweigernweiterhin, manipulierte Diesel-PKW mit Hardware nachzurüsten, die dieStickoxid-Emission (NOx) um bis zu 90 Prozent reduzieren könnte."Statt die Menschen in Städten vor giftigen Abgasen zu schützen undInnovationen in der Autoproduktion zu fördern, duldet die Regierungweiter die Scheinlösungen", sagt Böhling. Das von den Herstellernvorgeschlagene Software-Update mindert die NOx-Emission nach eigenerAussage um max. 30 Prozent und vermindert die Luftbelastung inStädten damit kaum.Die Regierung verpasste es zudem, umweltfreundlicheMobilitätstrends in Städten zu fördern und die Finanzierung desBundes auf umweltfreundliche und innovative Verkehrsträgerumzustellen. Greenpeace fordert einen Ausstiegsplan aus demVerbrennungsmotor und den Abbau klimaschädlicher Subventionen für denPKW- und Flugverkehr. Die Elektromobilität und nachhaltigeInfrastrukturen wie Radverkehr, Busse und Bahn müssen hingegenwirksam gefördert werden.Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte an Andree Böhling, Tel.0151-18053382, oder Pressesprecher Björn Jettka, Tel. 0171-8780778.Fotos erhalten Sie bei Sonja Umhang, Tel. 0151-14076819,Videomaterial bei Sonka Terfehr, Tel. 0175-5891718. Die Bilanz zurVerkehrspolitik finden Sie auch im Internet: http://gpurl.de/kwlHiGreenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340, E-Mailpresse@greenpeace.de; Greenpeace im Internet: www.greenpeace.de, aufTwitter: http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:www.facebook.com/greenpeace.de.Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell