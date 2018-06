Greenpeace-Aktivisten protestieren mit riesigem Teller voller Gülle gegen Folgen der Massentierhaltung// Nach EuGH-Urteil: Umweltschützer fordern strengeres Düngerecht

Berlin (ots) - Für den Schutz des Grundwassers durch eineschärfere Düngeverordnung demonstrieren Greenpeace-Aktivisten heutevor dem Reichstag in Berlin. "Gülle im Wasser ist Scheiße! Politikermüssen handeln", steht auf einem Banner hinter einem drei Metergroßen mit Gülle gefüllten Suppenteller. Heute hat der EuropäischeGerichtshof Deutschland verurteilt, weil der EU-Grenzwert für Nitratseit Jahren an vielen Messstellen überschritten wird. In vielenTeilen Deutschlands wird weit mehr Gülle aus der Massentierhaltungausgebracht als die Pflanzen verwerten können. Entsprechend steigtder Nitratgehalt im Grundwasser. Mit der Verurteilung drohenDeutschland Strafzahlungen in Milliardenhöhe. "Die völlig verfehlteAgrarpolitik der Bundesregierung hat den Steuerzahlern diese Suppeeingebrockt", sagt Greenpeace-Landwirtschaftsexperte Dirk Zimmermann."Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner muss endlich für eineDüngeverordnung sorgen, die das Grundwasser schützt."Nitrat kann im menschlichen Körper in giftiges Nitrit umgewandeltwerden. Dies ist besonders für Schwangere und Säuglinge gefährlich.Deshalb darf Trinkwasser nicht zu viel Nitrat enthalten. FürWasserwerke wird es immer aufwendiger, das Wasser reinzuhalten.Trinkwasserpreise drohen deutlich zu steigen.Tierbestände müssen sinkenDie Düngeverordnung wurde 2017 überarbeitet. Nach einer Studie desBundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) wird diesedie Überdüngung und damit die Einträge von Nitrat in das Grundwasserkaum reduzieren. Die EU-Kommission hatte Deutschland bereits 2016wegen schlechter Grundwasserwerte verklagt. Besonders häufig sindGebiete mit intensiver Tierhaltung betroffen. "Nur wenn weniger Tieregehalten werden, sinkt auch die Menge an Gülle und damit die massiveÜberdüngung in vielen Regionen", sagt Zimmermann. "Die viel zu hohenTierbestände gefährden unser Trinkwasser, die Wasserqualität inFlüssen und Seen und damit auch die Artenvielfalt."Greenpeace fordert eine Düngeverordnung, die die Nährstoffe füralle Betriebe bilanziert (die sogenannte Hoftorbilanz) und in einemKataster erfasst, wieviel Gülle wohin transportiert und ausgebrachtwird. Außerdem müssen Stickstoff-Überschüsse begrenzt und dieTierzahlen an die vorhandenen landwirtschaftlichen Flächen einesBetriebs gebunden werden. Eine wichtige Funktion kommt auch denEU-Agrarsubventionen zu. Sie sollten konsequent für eine umwelt- undgewässerverträgliche Bewirtschaftung sowie eine tiergerechtereHaltung eingesetzt werden.************** Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte an Dr. DirkZimmermann, Tel. 0160-5814942 oder Pressereferentin KristinaOberhäuser, Tel. 0151-62378128. Fotos erhalten Sie unter Tel.040-30618-376. Internet: www.greenpeace.de. Greenpeace-Pressestelle:Telefon 040-30618-340, Email presse@greenpeace.de; Greenpeace aufTwitter: www.twitter.com/greenpeace_de, aufFacebook:www.facebook.com/greenpeace_de.Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell