Düsseldorf (ots) - 27. 9. 2018 - Im sich zuspitzenden Konflikt umden Hambacher Forst protestieren 40 Greenpeace-Aktivisten undKletterer heute in und an der Düsseldorfer Staatskanzlei gegen eineweitere Eskalation. "Reden statt roden" fordern die Umweltschützerauf Bannern von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet(CDU). Bislang tut Laschet nichts, um die schärfer werdendeAuseinandersetzung politisch zu lösen, sondern heizt sie an der Seitedes Energiekonzerns RWE immer weiter an. Trotz erheblicherjuristischer und ökologischer Einwände gegen RWEs Kohlepläne imHambacher Forst, lässt Laschet den mehrheitlich friedlichen Protestgegen die Zerstörung des alten Waldes unter massivem Polizeieinsatzräumen. "Als Ministerpräsident muss Armin Laschet zuallererst densozialen Frieden in Nordrhein-Westfalen sichern", sagtGreenpeace-Sprecher Benjamin Stephan. "Die großen sozialen Konfliktewie Wackersdorf haben gezeigt, dass sich ein breiter bürgerlicherProtest nicht einfach wegräumen lässt. Erst recht nicht, wenn sichdie Politik dabei zum verlängerten Arm eines Konzerns machen lässt.Laschet muss diesen Streit sofort aus dem Wald an denVerhandlungstisch bringen."Die Umweltschützer fordern Ministerpräsident Laschet zu einemsofortigen Streitgespräch darüber, wie der sich hochschaukelndeStreit deeskaliert werden kann. Sie schlage Zelte im Foyer auf undsind bereit, in der Staatskanzlei auf einen Termin mit Laschet zuwarten. Unterstützt werden sie von gut 750.000 Menschen, die bislangfür den Schutz des jahrtausendealten Waldes unterschrieben haben.Laschets RWE-Beitstand gefährdet gesellschaftlichen Konsens zumKohlausstiegMit dem seit Tagen andauernden kostspieligen Polizeieinsatzbereitet die Landesregierung für RWE die geplante Zerstörung desökologisch wertvollen Waldes vor. Der Energiekonzern will darunterweitere Millionen Tonnen klimaschädlicher Braunkohle auszubeuten.Greenpeace fordert von Laschet, Räumung und Rodung auszusetzen, bisdie Kohlekommission ihre Arbeit abgeschlossen hat. Sie soll bis Endedes Jahres einen Kompromiss für den Ausstieg aus der Kohleerarbeiten, der auch deutliche Auswirkungen auf den Betrieb desTagebaus Hambach haben wird. "Macht sich Laschet zu RWEs Holzhackerund lässt den Konzern mit der Kettensäge Fakten schaffen, torpediertdas den Weg zu einem gesellschaftlichen Konsens beim Kohleausstieg",so Stephan.Nach einem Montag vorgestellten Rechtsgutachten im Auftrag vonGreenpeace fehlt RWE die juristische Grundlage, um in dieser Saisonzu roden. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn eine Rodung"unerlässlich" ist. Eben dies aber ist nicht der Fall, wie Greenpeacemit einem bergbaulichen Gutachten des Beratungsunternehmens Plejadesgezeigt hat. Demnach kann RWE den Tagebau auch so betreiben, dass indieser Rodungsperiode keine Bäume gefällt werden müssen. In einemBrief an die Vorsitzenden der Kohlekommission hatte RWE im August dasGegenteil behauptet.