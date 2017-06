Greenpeace-Aktivisten protestieren vor G20-Konferenz für besseren Schutz der Meere / 50 Aktivisten fordern im See vor Bremer Tagungshotel weniger Plastikmüll

Bremen (ots) - Für den Schutz der Meere demonstrieren rund 50Greenpeace-Aktivisten heute vor der G20-Konferenz zu Plastikmüll inBremen. Im See vor dem Tagungshotel formen die Aktivisten inÜberlebensanzügen schwimmend das englische Wort "ACT". Ein 32Quadratmeter großes Schwimmbanner ergänzt den Schriftzug "forplastic-free oceans" ("Jetzt handeln, für Meere ohne Plastik").Vertreter der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländerdiskutieren auf Einladung der Bundesregierung Wege, wie sich diewachsende Menge Plastikmüll in den Meeren reduzieren lässt. "DieVermüllung der Meere ist ein globales Problem. Wenn die G20 ihremFührungsanspruch gerecht werden wollen, müssen sie bei der Lösungvorangehen", sagt Thilo Maack, Meeresexperte von Greenpeace.Die Bundesregierung tut bislang zu wenig, um das wachsendePlastikproblem einzudämmen. In Deutschland werden lautUmweltbundesamt (UBA) pro Jahr mehr als fünf Milliarden Plastiktütenverbraucht. Viele davon landen als Müll in der Umwelt, oft auch inFlüssen und schließlich im Meer. Greenpeace fordert vonUmweltministerin Barbara Hendricks (SPD), Plastiktüten gesetzlich zuverbieten. Gleichzeitig müssen Mikrokunststoffe in Pflegeproduktenund Kosmetika durch umweltverträgliche Alternativen ersetzt werden.Die Kosmetikindustrie setzt laut UBA in ihren Produkten inDeutschland jährlich allein 500.000 Kilogramm Polyethylen (PE) alsMikroplastik ein, das über das Abwasser bis ins Meer gelangt. Darüberhinaus kommen viele weitere Mikrokunststoffe in fester, flüssiger undandere Form zum Einsatz. "Freiwillig wird die Industrie nicht aufPlastik verzichten. Wir brauchen ein Verbot von kosmetischenMikrokunststoffen und von Plastiktüten", so Maack.Deutschland ist europäischer Spitzenreiter im PlastikverbrauchDeutschland hat sich als EU-Mitglied verpflichtet, einen Beitragzu leisten, um die europäischen Meere bis zum Jahr 2020 in einenguten Umweltzustand zu bringen. Nach der europäischenMeeresstrategie-Rahmenrichtlinie muss die EU die Vielfalt der Artenin den Ozeanen erhalten und die Meere vor der Vermüllung schützen.Rechnerisch gelangen jedoch weltweit allein während der dreitägigenKonferenz fast 66.000 Tonnen Plastik von Land aus ins Meer. Derbessere Schutz wäre laut Greenpeace, die Produktion von Plastikgenerell zu senken. Jährlich werden weltweit 322 Millionen TonnenPlastik produziert, ein Großteil davon als Einwegverpackungen. InEuropa liegt der Plastikverbrauch im Jahr bei fast 50 MillionenTonnen, ein Viertel davon fällt allein in Deutschland an.Deutschland sitzt derzeit der G20 vor. Bundeskanzlerin AngelaMerkel (CDU) hat dabei Klimaschutz und Nachhaltigkeit zuSchwerpunktthemen erkoren. Entsprechend hoch sind die Erwartungen,dass beim G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg auch starke Beschlüssezum Schutz der Meere gefasst werden.Achtung Redaktionen:Rückfragen bitte vor Ort an Thilo Maack, Tel. 0171-8780841 oderPressesprecherin Antje Rudolph, Tel. 0151-42261551. InhaltlicheFragen zur Konferenz an Dr. Sandra Schöttner, Meeresexpertin vonGreenpeace, Tel. 0151-56904445. Fotos unter 040-30618-376,Videomaterial unter 0175-5891718. Pressestelle: Telefon040-30618-340, E-Mail presse@greenpeace.de; Greenpeace im Netz:www.greenpeace.de, http://twitter.com/greenpeace_de,www.facebook.com/greenpeace.deOriginal-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell