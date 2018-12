Greenpeace-Aktivisten projizieren Botschaft für mehr Klimaschutz an Kohlekraftwerke in Neurath und Jänschwalde / Umweltschützer warnen vor Scheitern der UN-Klimakonferenz

Neurath/Jänschwalde (ots) - 14. 12. 2018 - Leuchtende Botschaftenfür mehr Klimaschutz und einen schnellen Ausstieg aus der Kohle habenGreenpeace-Aktivisten heute früh an die Kühltürme derBraunkohlekraftwerke in Jänschwalde (Brandenburg) und Neurath(Nordrhein-Westfalen) projiziert: "Klimakrise ungelöst!" steht an denTürmen jeweils unter Portraits von Bundeskanzlerin Angela Merkel(CDU), Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU),Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU ) und derSPD-Vorsitzenden Andrea Nahles. "Die Bundesregierung muss endlichihre Klimaschutzziele ernst nehmen und den Kohleausstiegvoranbringen", sagt Christoph Lieven, Sprecher von Greenpeace. "Aufder UN-Klimakonferenz hat sich der ehemalige Klimaweltmeisterinternational blamiert. Denn in Deutschland laufen die meistenKohlekraftwerke Europas immer noch ungebremst weiter."In einem kürzlich von Umwelt- und Entwicklungsorganisationenveröffentlichten Klimaschutz-Index steht Deutschland entsprechend aufdem 27. von 60 Plätzen. Während der vergangenen zehn Regierungsjahreunter Bundeskanzlerin Merkel stagnierten die CO2-Emissionen inDeutschland. Keine Regierungspartei unternahm ernsthafte Schritte, umdie Emissionen des Verkehrs zu drosseln oder Kohlekraftwerke zureduzieren. Diese allein verursachen ein Drittel des deutschenCO2-Ausstoßes von jährlich rund 900 Millionen Tonnen. Das von RWEbetriebene Braunkohle-Kraftwerk in Neurath stößt pro Jahr rund 31Millionen Tonnen CO2 aus. Das Kraftwerk Jänschwalde ist im Betriebder Leag und heizt mit jährlich 24 Millionen Tonnen CO2 dieKlimakrise weiter an.Deutschland versagt beim Klimaschutz - UN-Konferenz droht zuscheiternBei der UN-Klimakonferenz im polnischen Katowice mussteDeutschland eingestehen, dass es sein Klimaschutzziel für 2020deutlich verfehlen wird. Zwar hat Bundesumweltministerin SvenjaSchulze (SPD) angekündigt, den deutschen Beitrag für denUN-Klimafonds deutlich zu erhöhen. So soll den ärmeren Länderngeholfen werden, sich besser vor Dürren, Sturmfluten oder Stürmen zuschützen. Unklar bleibt jedoch, wie die Bundesregierung ihre eigenenKlimaziele erreichen will. "Deutschland fällt derzeit alsglaubwürdiges Beispiel für ehrgeizigen Klimaschutz komplett aus",sagt Lieven. "Ohne Länder, die beim Klimaschutz voran gehen, drohtdie UN-Konferenz zu scheitern."Weil die Politik beim Klimaschutz versagt, kommt es derzeitweltweit zu immer mehr Gerichtsverfahren. Klimaschützer versuchen aufjuristischem Weg, Regierungen zum Ausstieg aus fossilen Energien undzum Einhalten ihrer Klimaziele zu zwingen. In Deutschland verklagendrei Bauernfamilien gemeinsam mit Greenpeace die Bundesregierung vordem Berliner Verwaltungsgericht auf das Einhalten des Klimaziels für2020. (Informationen dazu hier: https://act.gp/2RduAoN).Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte an Christoph Lieven, Tel.0171-8780802 oder Pressesprecher Björn Jettka, Tel. 0171-8780778.Fotos der Aktion: Sonja Umhang, Tel. 0151-14076819.Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340, Emailpresse@greenpeace.de; Greenpeace auf Twitter:http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:www.facebook.com/greenpeace.deOriginal-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell