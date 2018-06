Greenpeace-Aktivisten demonstrieren mit riesigem Sonnensymbol an Berliner Siegessäule / Zum Start der Kohlekommission fordern Umweltschützer mehr Erneuerbare

Berlin (ots) - 26. 6. 2018 - Für konsequenten Klimaschutz durcheinen raschen Ausstieg aus der Kohle und mehr erneuerbare Energienprotestieren Aktivisten von Greenpeace heute um die BerlinerSiegessäule. Mit 3500 Litern umweltfreundlicher und abwaschbarerFarbe verwandeln sie den Kreisverkehr mit seinen sternförmigenZufahrten in ein riesiges Sonnensymbol. Auf einem Banner fordern dieKlimaschützer "Sonne statt Kohle". Heute tritt in Berlin erstmals dieKohlekommission zusammen. Sie soll bis Ende des Jahres klären, wieDeutschland die CO2-Lücke zum Klimaziel für das Jahr 2020 schließenkann und der deutsche Beitrag zum Pariser Klimaabkommen zurBegrenzung der globalen Erwärmung unter 1,5 und 2 Grad Celsius klarformuliert wird. Dazu soll ein Datum für das Ende derKohleverstromung in Deutschland festgelegt werden."Der verschleppte Kohleausstieg ruiniert Deutschlands Klimabilanzund bremst die Modernisierung unseres Energiesystems hin zu Solar undWindkraft", sagt Greenpeace-Sprecher Christoph von Lieven. "DieKohlekommission gibt den betroffenen Menschen und Investoren nur danndie nötige Planungssicherheit, wenn sie ein Enddatum festlegt, mitdem Deutschland seine Klimaziele nachweislich erreicht."Wetterextreme wie Starkregen, Stürme und anhaltende Trockenzeitentreten immer häufiger auf, richten Millionenschäden an und zeigen,dass der menschgemachte Klimawandel längst auch in Deutschlandangekommen ist. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland spricht sichfür einen raschen Ausstieg aus der besonders klimaschädlichen Kohleaus und fordert einen schnellen Umstieg auf saubere erneuerbareEnergien. Die Menschen sind auch bereit, für einen schnellerenKohleausstieg leicht erhöhte Strompreise in Kauf zu nehmen. Das istdas Ergebnis einer Studie der Uni St. Gallen (online:https://act.gp/2khgGn6).Ein Drittel der Kohlekraftwerke könnte bis 2020 vom Netz gehenDeutschland exportiert seit Jahren immer mehr Strom, der ganzüberwiegend aus klimaschädlichen Kohlekraftwerken stammt. Imvergangenen Jahr gingen netto 60 Terrawattstunden ins Ausland - 2014waren es nicht einmal halb so viel. Entsprechend stagniert derdeutsche Ausstoß an Treibhausgasen seit 2009. Eine Analyse desBeratungsinstituts Energy Brainpool im Auftrag von Greenpeace zeigt,dass rund ein Drittel der deutschen Kohlekraftwerke mit insgesamt 17Gigawatt Kapazität innerhalb von drei Jahren vom Netz gehen könnten.Die Versorgungssicherheit bliebe gewährleistet, der deutscheCO2-Ausstoß aber würde bis 2020 um 88 Millionen Tonnen sinken. (DieStudie online: http://gpurl.de/Y661i)Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte an Christoph von Lieven,Tel. 0171-8780802 oder Pressesprecher Björn Jettka, Tel.0171-8780778. Fotos der Aktion erhalten Sie bei Sonja Umhang, Tel.040-306185377. Videomaterial erhalten Sie bei Dorothea Künzig, Tel.0177 2921160. Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340, Emailpresse@greenpeace.de; Greenpeace auf Twitter:http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:www.facebook.com/greenpeace.de.Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell