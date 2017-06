Berlin (ots) - 8. 6. 2017 - Eine wirksame politische Strategie fürbessere Tierhaltung in der Landwirtschaft fordernGreenpeace-Aktivisten heute mit einem zwei Meter hohen "Mahnmal derarmen Sau" von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU).Auf einem Banner werfen sie Schmidt vor, ein "Bundesminister fürTierleid" zu sein. Auf die anhaltende Kritik an denHaltungsbedingungen in der Schweinemast hatte der Ministerangekündigt, in diesen Tagen eine Nutztierstrategie vorzulegen. Dieaktuelle Schweinemast verstößt gegen Tierschutzgesetz und Verfassungwie ein von Greenpeace im Mai vorgelegtes Rechtsgutachten belegt."Minister Schmidt ignoriert die schweren Missstände bisher imInteresse der Fleischindustrie. Damit ist er für millionenfachesTierleid verantwortlich", sagt Martin Hofstetter,Greenpeace-Landwirtschaftsexperte. "Der Minister muss konkret sagen,wie er die Tierhaltung verbessern will, wie lange es dauern wird undwie es finanziert werden soll."59 Millionen Schweine werden jährlich in Deutschland geschlachtet,zwölf Millionen mehr als hier gegessen werden. Um die Kosten niedrigzu halten, fristen über 90 Prozent der Tiere ihr Leben in engenStällen ohne Auslauf oder Einstreu. Damit sie sich unter denschlechten Haltungsbedingungen nicht gegenseitig verletzen, wirdihnen der Ringelschwanz abgeschnitten. Neben mangelndem Tierschutzist die Haltung auch für massive Umweltprobleme verantwortlich. Dieriesigen Güllemengen aus der Massentierhaltung belasten unserGrundwasser mit Nitrat. Gewässer werden überdüngt und die Atemluftmit Ammoniakemissionen beeinträchtigt. In Schweinegülle hatGreenpeace kürzlich vielfach multiresistente Bakterien sowieAntibiotika nachgewiesen.Schlachthöfe und Discounter profitieren vom BilligfleischDie deutsche Nutztierhaltungsverordnung sollte regelmäßig neuestenwissenschaftlichen Erkenntnissen zum Wohl der Tiere angepasst werden,um das Staatsziel Tierschutz zu gewährleisten. Dieses hat daszuständige Landwirtschaftsministerium bisher versäumt, um denLandwirten Kosten zu ersparen. Greenpeace fordert umfassendeVerbesserungen. "Die Haltung muss den Bedürfnissen der Tiereangepasst werden - nicht die Tiere den Haltungsbedingungen", sagtMartin Hofstetter.Von der Billigfleischpolitik profitieren vor allemGroßschlachthöfe und Discounter wie Lidl und Aldi, die ihre Kundenmit billigen Angeboten in die Supermärkte locken. In den letzten 20Jahren ist in Deutschland die Produktion von Schweinefleisch um 50Prozent gestiegen während die Zahl der Erzeugerbetriebe um fast 90Prozent zurückging. Auch Discounter wie Lidl sind in derVerantwortung, Billigfleisch aus schlechter Tierhaltung aus demSortiment zu nehmen und mehr für den Tierschutz zu zahlen.Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte an Martin Hofstetter, Tel.0171 8706645, oder Pressesprecherin Cornelia Deppe-Burghardt, Tel.0151 14533087. Fotomaterial erhalten Sie unter 040 30618377. DasRechtsgutachten: http://gpurl.de/nWttn. Internet: www.greenpeace.de.Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340, Emailpresse@greenpeace.de; Greenpeace auf Twitter:http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:www.facebook.com/greenpeace.de.Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell