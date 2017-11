Greenpeace-Aktivisten demonstrieren an Deutschlands schmutzigstem Kohlekraftwerk für mehr Klimagerechtigkeit / Klimaschützer projizieren in Neurath Protestbilder und fordern Kohleausstieg

Neurath (ots) - 10. 11. 2017 - Für mehr Gerechtigkeit beim Kampfgegen die Erderhitzung demonstrieren Aktivisten von Greenpeace undBetroffene aus der Pazifikregion heute gemeinsam amBraunkohlekraftwerk in Neurath. Auf die Kühltürme des Kraftwerksprojizieren die Klimaschützer in riesigen Leuchtbuchstaben "Kohlezerstört unsere Zukunft", sowie die Portraits von Menschen aus allerWelt, die von Industriestaaten wie Deutschland mehr Engagementfordern. Die Folgen des Klimawandels gefährden schon heute dieExistenz pazifischer Inselstaaten. Immer stärkere Wirbelstürme undder steigende Meeresspiegel drohen sie unbewohnbar zu machen. "Auchdeutsche Kohlekraftwerke heizen den Klimawandel weiter an", sagtKarsten Smid, Greenpeace-Klimaexperte. "Löst Bundeskanzlerin Merkelihre eigenen Klimaversprechen nicht ein, enttäuscht sie die Hoffnung,die Millionen vom Klimawandel bedrohte Menschen in das PariserAbkommen gesetzt haben."Das Kohlekraftwerk Neurath ist mit einer Leistung von 4400Megawatt das größte in Deutschland und mit einem CO2-Ausstoß von 32Millionen Tonnen das schmutzigste. Deutschland fördert und verfeuertmehr klimaschädliche Braunkohle als jedes andere Land der Welt. Einimmer größerer Teil des Kohlestroms wird inzwischen ins europäischeAusland exportiert, weil ihn der wachsende Anteil erneuerbarerEnergien in Deutschland überflüssig macht. Mit 15 Gigawatt könntenetwa 35 der ältesten Braunkohleblöcke in Deutschland sofortabgeschaltet werden, ohne dadurch die Stromversorgung zu gefährden,hat bereits 2015 eine Studie von Energy Brainpool im Auftrag vonGreenpeace gezeigt. "Ohne den Ausstieg aus der Kohle kommtDeutschland beim Klimaschutz nicht voran", so Smid. "Nur wenn dienächste Bundesregierung einen gesetzlich verankerten Fahrplan zumKohleausstieg beschließt, und bis spätestens 2030 den letztenKohlemeiler vom Netz nimmt, leistet Deutschland einen fairen Beitragzum Klimaschutz."Ausbau Erneuerbarer Energien zeigt sich nicht in Klimabilanz50 Kilometer entfernt von Neurath verhandeln in Bonn knapp 200Staaten darüber, wie der Ausstoß an Treibhausgasen rasch genuggesenkt werden kann, um die katastrophalsten Folgen des Klimawandelsabzuwenden. Als Gastgeber der UN-Klimakonferenz steht Deutschlanddabei unter besonderer Beobachtung. Während das Land den Anteilerneuerbarer Energien an der Stromversorgung innerhalb von wenigenJahren auf etwa ein Drittel ausgebaut hat, schlägt sich dieseAnstrengung nicht in der Klimabilanz nieder. Deutschland wird 2017voraussichtlich im zweiten Jahr in Folge mehr Treibhausgase stattweniger ausstoßen. Angela Merkels Versprechen, den CO2-Ausstoß bis2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 zu senken, droht ohne Einschnittebei der Kohleverstromung um ein sattes Viertel verfehlt zu werden.Während Länder wie Großbritannien, Kanada und Italien inzwischenden Ausstieg aus der besonders klimaschädlichen Kohle beschlossenhaben, sträuben sich FDP und Union bei den derzeitigenSondierungsgesprächen eine Jamaika-Koalition gegen einenKohleausstieg.Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte an Karsten Smid, Tel.0171-8780821, oder Pressesprecher Björn Jettka, Tel. 0151-72702918.Fotos erhalten Sie bei Sonja Umhang, Tel. 0151-14076819, TV-Materialbei Sonka Terfehr, Tel. 0175-5891718. Greenpeace-Pressestelle:Telefon 040-30618-340, Email presse@greenpeace.de; Greenpeace imInternet: www.greenpeace.de, auf Twitter:http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:www.facebook.com/greenpeace.de.Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell