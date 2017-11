Greenpeace-Aktivisten demonstrieren an CDU-Zentrale für artgerechtere Schweinehaltung/ Auch Unions-Anhänger fordern mehr Tierwohl im Stall

Berlin (ots) - Für bessere Bedingungen in der Tierhaltungdemonstrieren Greenpeace-Aktivisten heute vor Beginn derSondierungsgespräche zu Landwirtschaft und Verbraucherschutz an derCDU-Parteizentrale. Fotofolien an der Glasfassade im Eingangsbereichzeigen auf rund 15 Metern die miserablen und häufigtierschutzwidrigen Zustände in einem deutschen Schweinestall.Politisch dafür verantwortlich ist das seit zwölf JahrenCDU/CSU-geführte Agrarministerium. Dabei wünscht sich eineüberwältigende Mehrheit der Anhänger von CDU und CSU (88 Prozent)laut einer repräsentativen Umfrage von Kantar Emnid im Auftrag vonGreenpeace hohe Standards beim Tierschutz (zur Umfrage:http://gpurl.de/mBNeF). "Die Agrarminister der CDU/CSU-Fraktion,Seehofer, Aigner und Schmidt, haben Tierschutz den Interessen derAgrarindustrie geopfert", sagt Greenpeace-Experte Dirk Zimmermann."Sie haben tatenlos zugesehen, wie sich die Massentierhaltung immerweiter ausdehnt - auf Kosten der Tiere, aber auch der Umwelt. Unddas, obwohl ihre Wähler etwas anderes wollen. Die künftigeBundesregierung muss insbesondere in der Schweinehaltung dieAnforderungen an die Haltungsbedingungen verschärfen."Bevölkerung will Tierhaltung und Einkommen der Bauern verbessernGesetzliche hohe Tierschutzstandards stehen bei der gesamtenBevölkerung hoch im Kurs, auch bei höheren Wurst- und Fleischpreisen.Besonders spannend: Sogar Menschen mit niedrigemHaushaltsnettoeinkommen (unter 1.500 Euro) sind dieser Meinung (83Prozent). Wenn sich die Befragten entscheiden sollen, fordern sie vonder künftigen Bundesregierung sehr viel mehr (je 74 Prozent) bessereTierhaltungsbedingungen und bessere Preise für Landwirte als niedrigeLebensmittelpreise (36 Prozent). Die Umfrage fand im Oktober unterüber 1.000 Teilnehmern aller Bevölkerungsgruppen statt.Laut einem von Greenpeace in Auftrag gegebenen Rechtsgutachtenverstößt die konventionelle Schweinemast gegen das Tierschutzgesetzund somit gegen die deutsche Verfassung. Das Bundesland Berlin willdie gesetzlichen Haltungsbedingungen daher vomBundesverfassungsgericht überprüfen lassen. Greenpeace fordert, dassPraktiken wie betäubungsloses Kastrieren und Schwanzkupieren in derSchweinehaltung schnellstmöglich aufhören. Die Schweine brauchen mehrPlatz und Beschäftigungsmöglichkeiten. Wichtig ist dabei, dass dieLandwirte die entsprechenden Umstellungen auch finanzieren können:"Mehr Tierschutz kann nicht allein auf Kosten der Landwirte gehen",so Zimmermann. "Darum benötigen wir einen soliden, konkretenAusstiegsplan aus der Massentierhaltung."Achtung Redaktionen:Rückfragen bitte vor Ort an Dirk Zimmermann, Tel. 0160 5814942,oder Pressesprecherin Agneta Melzer, Tel. 1514 140 77 14.Fotomaterial erhalten Sie unter Tel. 040 306 18 319. DieUmfrageergebnisse finden Sie unter http://gpurl.de/mBNeF.Für mehr Durchblick informiert Greenpeacewww.greenpeace.de/Siegelratgeber über Standards und Defizite bei derFleischkennzeichnung. Mehr Infos unter Internet: www.greenpeace.de.Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340, E-Mailpresse@greenpeace.de; Greenpeace auf Twitter:http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:www.facebook.com/greenpeace.de.Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell