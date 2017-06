Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Berlin (ots) - 2. 6. 2017 - Gegen die Ankündigung von US-PräsidentDonald Trump, aus dem UN-Klimaschutzabkommen auszusteigen,demonstrieren Greenpeace-Aktivisten an der US-Botschaft in Berlinseit 4 Uhr früh. Auf die Fassade des Gebäudes projizieren dieKlimaschützer "Total Loser, so sad!" und persiflieren damit TrumpsTwitter-Stil. "Trump offenbart mit dieser rücksichtslosenEntscheidung eine gravierende Führungsschwäche der USA", sagtGreenpeace-Energieexperte Andree Böhling. "Statt das Problem derErderhitzung anzugehen, das die USA maßgeblich mitverursacht haben,bürdet Trump die Folgen von zunehmenden Dürren, Stürmen undÜberflutungen Millionen Menschen in anderen Teilen der Welt auf.Kanzlerin Merkel muss nun als Gastgeberin des G20-Gipfels die anderenStaaten für konsequenten Klimaschutz gewinnen und in Deutschland denKohleausstieg voran bringen."Das Ende 2015 in Paris von 196 Staaten unterzeichneteKlimaabkommen gilt als historischer Schritt, um die immer spürbarerwerdenden Folgen der globalen Erhitzung zu begrenzen. Darinverpflichten sich die Staaten, die klimaschädliche Verbrennung vonKohle, Öl und Gas so rasch zu senken, dass der Temperaturanstiegdeutlich unter der kritischen Grenze von 2 Grad stabilisiert wird.Trump hingegen will künftig wieder stärker Kohlevorkommen ausbeutenund Öl verbrennen. Damit ignoriert der US-Präsident diewirtschaftlichen Vorteile, die der Schutz des Klimas bietet. Laut derkürzlich veröffentlichten OECD-Studie "Investing in Climate,Investing In Growth" führt ehrgeiziger Klimaschutz in den G20-Staatenzu einem um 5 Prozent höheren Wirtschaftswachstum bis zum Jahr 2050.Greenpeace und Campact rufen zur Spontan-Demo vor US-Botschaft aufDie Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen Greenpeace undCampact rufen heute Nachmittag um 17 Uhr dazu auf, vor derUS-Botschaft am Pariser Platz in Berlin gegen Trumps Entscheidung undfür mehr Klimaschutz zu demonstrieren. "Trump torpediert dieBemühungen, sich weltweit auf Klimaschutz zu einigen. Aber die USAdürfen sich nicht aus der Mit-Verantwortung für die globaleKlimakrise schleichen", sagt Luise Neumann-Cosel von Campact.Stürme, Dürren und Überflutungen, wie sie der Klimawandel häufigerwerden lässt, vertreiben pro Jahr durchschnittlich 21,5 MillionenMenschen - mehr als doppelt so viele wie Kriege und Gewalt. Damitsind wetterbedingte Katastrophen, wie sie das Verbrennen von Kohle,Öl und Gas verstärken, weltweit die Hauptursache dafür, dass Menschenihre Heimat verlassen müssen. Das ist das Ergebnis der vergangeneWoche veröffentlichten Greenpeace-Studie "Klimawandel, Migration undVertreibung" (http://gpurl.de/ttZMd).Achtung Redaktionen: Rückfragen an Andree Böhling, Tel.0151-18053382, Pressesprecher Gregor Kessler (Greenpeace): Tel.0151-72702918, oder Pressesprecherin Svenja Koch (Campact), Tel.04231-957590. Fotos erhalten Sie unter 040-306185377.Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340, Emailpresse@greenpeace.de; Greenpeace im Internet: www.greenpeace.de, aufTwitter: http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:www.facebook.com/greenpeace.de. Campact-Pressestelle, Tel. 04231957590, Email presse@campact.deOriginal-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell