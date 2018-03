Berlin (ots) - 15. 3. 2018 - Eine Sahnetorte mit Kohlemeilern ausMarzipan haben Greenpeace-Aktivisten heute dem neuenBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zu seinem ersten Tagim Amt persönlich übergeben. "Stück für Stück raus aus der Kohle,Herr Altmaier!", steht auf dem Backwerk. Es erinnert den Minister andie zentrale energiepolitische Aufgabe seiner Amtszeit. "Hauen Sierein beim Kohleausstieg!", fordert Tobias Münchmeyer, Sprecher vonGreenpeace, den Bundeswirtschaftsminister auf.Mit dem Koalitionsvertrag bekennt sich die neue Bundesregierungerstmals dazu, aus der klimaschädlichen Kohle auszusteigen. EineKohlekommission soll bis Ende des Jahres 'einen Plan zurschrittweisen Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromungeinschließlich eines Abschlussdatums' erarbeiten. DerKoalitionsvertrag sieht zudem "Ergänzungsmaßnahmen" vor, um dieCO2-Lücke zum deutschen Klimaziel für das Jahr 2020 so schnell wiemöglich zu schließen. Die Bundesregierung hat das langjährigenationale Ziel aufgegeben, bis 2020 mindestens 40 Prozent wenigerTreibhausgase auszustoßen als 1990. "Der Erfolg deutscherKlimapolitik steht und fällt mit dem Kohleausstieg", sagt Münchmeyer."Wird der überfällige Ausstieg mit der Kommission noch weiteraufgeschoben, riskiert die neue Bundesregierung auch dasKlimaschutzziel für 2030 zu verpassen." Greenpeace hat in einem'Sofortprogramm' vorgestellt, welche Klimaschutzmaßnahmen bis zumkommenden Jahr wirken können (http://bit.ly/2FFTdZp).Steigende Stromexporte sabotieren deutschen KlimaschutzDeutschland tritt beim Klimaschutz seit Jahren auf der Stelle. Mitetwa 900 Millionen Tonnen lag der CO2-Ausstoß im vergangenen Jahr sohoch wie bereits 2009. Ein Hauptgrund: Während die erneuerbarenEnergien jährlich einen immer größeren Teil unserer Energieversorgungdecken, laufen schmutzige Kohlekraftwerke auf Volllast weiter - undexportieren immer größere Mengen Strom ins Ausland. Mit demSofortprogramm könnte bis Ende kommenden Jahres rund die Hälfte derLücke für das Klimaziel 2020 (rd. 120 Mio. Tonnen) geschlossenwerden. Dafür müssen die ältesten deutschen Braunkohlekraftwerke imUmfang von fünf Gigawatt stillgelegt und alle Kohlekraftwerke, dieälter als zwanzig Jahre sind, auf 4.000 Volllaststunden pro Jahrgedrosselt werden. Zusammen mit einer Sonderausschreibung für Wind-und Solarstrom könnten die deutschen Klimagase so um rund 60 Mio.Tonnen CO2 im Jahr reduziert werden. Das Klimaschutzziel 2020 wäredann mit den weiteren Maßnahmen der Kommission tatsächlich so schnellwie möglich erreichbar.Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte an Tobias Münchmeyer, Tel.0151-14533073 oder Pressesprecher Björn Jettka, Tel. 0171-8780778.Fotos der Übergabe erhalten Sie unter 040-306185377. DasSofortprogramm finden Sie hier: http://bit.ly/2FFTdZpGreenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340, Emailpresse@greenpeace.de; Greenpeace auf Twitter:http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:www.facebook.com/greenpeace.de.Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell