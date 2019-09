Greenpeace-AktivistInnen protestieren während Angela Merkels IAA-Rundgang gegen Greenwashing der Autokonzerne Hersteller präsentieren überwiegend Pkw mit klimaschädlichen Verbrennungsmotoren

Frankfurt (ots) - Gegen die klimaschädliche Modellpolitik auch derdeutschen Autohersteller protestieren Aktivistinnen und Aktivistenvon Greenpeace während des heutigen IAA-Rundgangs von BundeskanzlerinAngela Merkel (CDU). Während Konzernchefs der Kanzlerin neueElektromodelle vorstellen, klettern die Klimaschützer auf einige derzahlreichen gleichfalls ausgestellten Modelle mitVerbrennungsmotoren. Mit "Klimakiller"-Handbanner kritisieren sie denklimaschädlichen CO2-Ausstoß der Fahrzeuge. Trotz der unübersehbarenAuswirkungen der Klimakrise präsentieren Hersteller auf der IAAweiter mehrheitlich Autos, die Benzin oder Diesel verbrennen. Nuretwa ein Viertel der in Frankfurt neu vorgestellten Pkw sind reineElektroautos, die wenigsten davon so klein und leicht, um sparsam mitStrom und Rohstoffen umzugehen. "Die Bundeskanzlerin darf nichtlänger zusehen, wie Automanager sich grüne Krönchen aufsetzen, aberungerührt weiter klimaschädliche Diesel und Benziner entwickeln undverkaufen", sagt Greenpeace-Verkehrsexpertin Marion Tiemann. "Wenndie Bundesregierung in den nächsten Tagen ihr Klimaschutzpaketschnürt, dann muss der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor dazugehören."Die deutschen Hersteller führen die Kanzlerin auf ihremtraditionellen Messerundgang fast ausschließlich zu Elektroauto. Dochknapp drei Viertel der 50 in Frankfurt neu vorgestellten Pkw fahrenweiterhin klimaschädlich mit Diesel und Benzin. Die enormeVerantwortung der Autoindustrie für die Klimakrise, hat Greenpeacediese Woche mit einem Report unterstrichen. Er zeigt, dass alleinedie drei deutschen Hersteller VW, Daimler und BMW mit ihren imvergangenen Jahr produzierten Autos mehr CO2 verursachen, alsDeutschland in einem Jahr ausstößt. Der Bericht "Mit Vollgas in dieKlimakrise" (https://act.gp/2kcjaqI) kalkuliert den CO2-Fußabdruckder zwölf weltweit größten Autokonzerne, einschließlich derEmissionen durch Produktion, Betrieb, Kraftstoffbereitstellung undRecycling ihrer im Jahr 2018 verkauften Autos.Pressekontakt:Achtung Redaktionen: Für Rückfragen erreichen Sie Marion Tiemann,Tel. 0151-27067374, oder Pressesprecher Gregor Kessler, Tel.0151-72702918. Fotos: Eva Petschull, Tel. 0174-1313323. Video:Karolina Doleviczenyi, Tel. 0160-4420610Pressestelle: Telefon 040-30618-340, Email presse@greenpeace.de;Greenpeace im Netz: www.greenpeace.de,http://twitter.com/greenpeace_de, www.facebook.com/greenpeace.de.Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell