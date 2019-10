Greenpeace-AktivistInnen protestieren vor Entwicklungshilfe-Ministerium für Wald- und Klimaschutz / Entwicklungsminister Müller unterläuft Klimaschutzvorhaben

Berlin (ots) - 1.10.2019 - Gegen das umstritteneMercosur-Handelsabkommen und für einen konsequenten Schutz der Wälderprotestieren heute 30 Greenpeace-AktivistInnen vor demBundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Berlin. Aufeinem viereinhalb Meter hohen runden Banner steht: 'Don't destroy theAmazon' (Zerstört nicht den Amazonas). Der Grund für die Aktion istder Besuch des brasilianischen Umweltministers Ricardo Salles beiEntwicklungsminister Gerhard Müller (CSU). Mit seinem Besuch inDeutschland wirbt Salles auch für das umstrittene Mercosur-Abkommenzwischen der EU und Brasilien. Das Abkommen würde Brasilien denExport von mehr Rindfleisch in die EU und Deutschland den Export vonmehr Autos nach Brasilien ermöglichen. "Minister Müller verstricktsich beim Klimaschutz in Widersprüche", sagt Jannes Stoppel,Klimaexperte von Greenpeace. "Während Müller sich erst in dervergangenen Woche auf einem UN-Gipfel mit dem Schutz von Wälderngebrüstet hat, unterstützt er jetzt die deutsche Ratifizierung desMercosur-Abkommens und damit die Rindfleischindustrie in Brasilienund die Zerstörung des Amazonas".Für neue Weideflächen sind in Brasilien seit Januar dieses JahresWälder und landwirtschaftliche Flächen in der Größe Dänemarksverbrannt worden. Zudem billigt die brasilianische RegierungÜbergriffe auf indigene Gemeinden, schafft dadurch ein Klima derGewalt, missachtet Menschenrechte und nimmt die Ermordung vonIndigenen und Aktivisten in Kauf. "Für ernstgemeinten Klimaschutz derdeutschen Bundesregierung", so Stoppel, "ist es dringend nötig,Gesetze zu erlassen und Maßnahmen umzusetzen, die die EuropäischeMittäterschaft an der globalen Entwaldung beenden anstatt dieRatifizierung des EU-Mercosurabkommens voranzutreiben."Pressekontakt:Achtung Redaktionen: Für Rückfragen erreichen Sie Jannes Stoppelunter Tel. 0171-8880764, oder Pressesprecher Björn Jettka,0171-8780778. Fotos: Jiri Rezac, Tel. 0176-23899191. Pressestelle:Telefon 040-30618-340, Email presse@greenpeace.de; Greenpeace imNetz: www.greenpeace.de, http://twitter.com/greenpeace_de,www.facebook.com/greenpeace.de.Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell