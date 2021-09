Greenlane und KushCo-Aktie: Schließen Fusion ab!

Greenlane Holdings, Inc. (NASDAQ:GNLN) und KushCo Holdings, Inc. (OTCQX:KSHB) haben am Mittwoch bestätigt, dass sie ihre zuvor angekündigte Fusion abgeschlossen haben. Das fusionierte Unternehmen, das unter dem Namen Greenlane firmiert, vereint zwei der bahnbrechendsten Unternehmen für Cannabis-Zusatzprodukte und -Dienstleistungen mit mehr als 26 Jahren Betriebsgeschichte, um einen unbestrittenen Marktführer in der Cannabisbranche zu schaffen.

Die Stammaktien der Klasse A des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung