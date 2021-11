Greenlane erweitert Portfolio durch die Übernahme von DaVinci IQ, der branchenführenden preisgekrönten Verdampfermarke, und baut so die Marktführerschaft im Bereich der Cannabis Accessoires weiter aus

Amsterdam (ots) -Greenlane Holdings, Inc. ("Greenlane" oder "das Unternehmen") (NASDAQ:GNLN), ein globales Markenhaus und einer der größten Anbieter von hochwertigen Cannabis Accessoires und speziellen Verdampfungsprodukten übernahm Ende Oktober 2021 die Marke DaVinci, einen führenden Entwickler und Hersteller von hochwertigen tragbaren Verdampfern.DaVinci ist eine branchenführende Marke, die sich durch ihre bahnbrechende Clean First(TM)-Innovation auszeichnet. Hierbei kommen medizinische Materialien und qualitativ hochwertige Herstellungsprozesse zum Einsatz, um sicherzustellen, dass die sauberste Technologie in die Entwicklung ihrer Produkte einfließt. Die Produktlinie von DaVinci ist seit der Einführung des preisgekrönten IQ-Verdampfers im Jahr 2016 erheblich gewachsen und umfasst neue und innovative Modelle wie: MIQRO: der kleinste Premium-Loseblatt-Verdampfer der WeltIQ2: hat die weltweit erste geräteinterne DosierungskontrolleIQC: ist mit einem patentierten ShareSafe(TM)-Mundstück ausgestattet, das aus einem FDA-zugelassenen antimikrobiellen Polymer besteht"DaVinci ist führend bei innovativen tragbaren Verdampfern. Wir sind begeistert, sie in unser eigenes Markenportfolio aufzunehmen. Diese Akquisition veranschaulicht perfekt unsere Mission, alle Elemente des Konsumerlebnisses zu verbessern. Wir freuen uns darauf, auf unserem jüngsten Erfolg bei der Übernahme von strategischen und wertsteigernden Marken aufzubauen. Wir werden unsere robuste Pipeline an Akquisitionszielen weiter ausbauen, um unseren Kunden eine erstklassige Produktauswahl zu bieten und gleichzeitig die Rentabilität zu steigern. Das Team von DaVinci teilt unser Engagement, den Verbrauchern kuratierte, bequeme Erlebnisse zu bieten. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, unseren Kunden noch mehr innovative Produkte zu bieten", sagte Nick Kovacevich, CEO von Greenlane."Bei DaVinci haben wir uns dazu verpflichtet, die Produktentwicklung mit Visionen und Vorstellungskraft anzugehen. Wir freuen uns darauf dem Team von Greenlane als starkem Partner in Sachen Innovation beizutreten. Greenlane teilt unser Bestreben, neue und sich verändernde Technologien zu nutzen, um zielgerichtete Verbrauchererfahrungen zu entwickeln, die der dynamisch wachsenden Cannabisindustrie übereinstimmen", sagte Cortney Smith, Gründer und CEO von DaVinci.Im Rahmen der Mary Jane Hanf Expo in Berlin stellte Michael Ouvendijk, verantwortlicher Marketingmanager für Europa bei Greenlane die Produkte von DaVinci vor: "Unser House of Brands wächst mit jedem Neuzugang. Wir sind stolz darauf, die besten Produkte für unsere Kunden anbieten zu können. Wer uns einmal besuchen möchte, um sich von der Vielfalt zu überzeugen, kann dies demnächst in Wien bei der Cultiva Hanf Expo im November tun. Hier werde ich zudem beim medizinischen Fachkongress Teil eines Podiums sein, bei dem es um die Bedürfnisse von Patient:innen weltweit geht."Die Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 abgeschlossen sein. Es wird erwartet, dass die Akquisition nach ihrem Abschluss einen unmittelbaren Beitrag zu Greenlanes Umsatz und Gewinn leisten wird. Morrison & Foerster LLP fungiert als Rechtsberater von Greenlane. Hyperion Capital Inc. fungiert als exklusiver Finanzberater von DaVinci. Alliance Legal Partners, Inc. und Ballard Spahr LLP fungieren als Rechtsberater von DaVinci.Über DaVinciDaVinci ist der führende Hersteller von hochwertigen Verdampfergeräten. Inspiriert von der Vision und der Hartnäckigkeit des Renaissance-Innovators Leonardo da Vinci, gründete Cortney Smith 2011 DaVinci mit dem Wunsch, die Vorstellung der Welt davon zu verändern, was im Bereich der pflanzlichen Wellness möglich ist. Seit der Gründung von DaVinci hat das Team ein Vermächtnis geschaffen, indem es vertrauenswürdige Produkte wie den DaVinci Classic®, den DAVINCI IQ® und den IQ2® entwickelt hat. Die Entwickler können auf eine lange Geschichte in der Herstellung und im Design von Hardwarekomponenten zurückblicken, um verantwortungsbewusst zu arbeiten und sauberen Konsum in den Vordergrund zu rücken.Über Greenlane Holdings, Inc.Greenlane ist die führende globale Plattform für die Entwicklung und den Vertrieb von hochwertigem Cannabiszubehör, Verpackungen, Vape-Lösungen und Lifestyle-Produkten. Wir agieren als leistungsstarkes Markenhaus, Markenbeschleuniger für Drittanbieter und Omnichannel-Vertriebsplattform und bieten unvergleichliche Produktqualität, Kundenservice, Compliance-Kenntnisse sowie Betrieb und Logistik, um das Wachstum unserer Kunden zu beschleunigen. Greenlane wurde 2005 gegründet und bedient einen vielfältigen und umfangreichen Kundenstamm mit mehr als 8.000 Einzelhandelsstandorten, darunter lizenzierte Cannabisabgabestellen, Tabakläden und Fachhändler. Als Pionier im Cannabisbereich ist Greenlane der Partner der Wahl für viele der führenden Betreiber, lizenzierten Produzenten und Marken der Branche, darunter PAX Labs, Storz & Bickel (Canopy), Cookies, Grenco Science, DaVinci und CCELL. Wir sind stolz darauf, ein vielfältiges Markenportfolio zu besitzen und zu betreiben, darunter Pollen Gear(TM), die K.Haring Glass Collection von Higher Standards, Marley Natural(TM) und VIBES(TM) Rolling Papers. 