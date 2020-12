Greenlane Renewables Aktie: Der Wahnsinn geht weiter!

In den letzten Wochen bewegt sich die Aktie von Greenlane Renewables wie an einer Schnur gezogen nach oben. So stieg der Kurs allein im November um mehr als 120 Prozent, im Dezember stehen bereits Kurszuwächse von fast 30 Prozent zu Buche. Inzwischen haben die Anleger den Kurs bis auf 0,985 Euro ansteigen lassen und stehen damit ganz dicht vor dem Sprung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung