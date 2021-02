Greenlane Holdings: Weitere Gewinnmitnahmen oder neuer Anstieg?

Die Aktie der Greenlane Holdings Inc. vollzieht seit Anfang Oktober eine dynamische Aufwärtsbewegung. Sie bildete am 3. Dezember bei 4,98 US-Dollar ein erstes Hoch aus. Es wurde im Januar durch den Vorstoß auf 6,65 US-Dollar signifikant überwunden. Im Anschluss an das Hoch vom 11. Januar ging der Kurs allerdings in eine Konsolidierung über.

Sie führte den Wert bis zum Monatsende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung