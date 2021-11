Greenlane-Aktie: Umsatz von $40-$41 Mio. und strafft den Betrieb!

Überblick

Das Cannabisunternehmen Greenlane Holdings, Inc. (NASDAQ:GNLN) gab am Mittwoch vorläufige Finanzdaten für sein drittes Quartal, das am 30. September endete,bekannt. Es wird erwartet, dass der Nettoumsatz zwischen etwa 40 und 41 Millionen US-Dollar liegt.

Die Ergebnisse spiegeln etwa einen Monat der kombinierten Geschäftstätigkeit nach der erfolgreichen Fusion von Greenlane und KushCo Holdings, Inc. wider, die am 31. August abgeschlossen wurde. Das fusionierte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung