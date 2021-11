Greenland Minerals-Aktie: Am Rande des Abgrunds!

Rund zwei Wochen ist es her, dass die Greenland Minerals-Aktie ihr blaues Wunder erlebte. Nachdem die Behörden in Grönland beschlossen, den Abbau von Rohstoffen nicht zuzulassen, wenn dabei eine bestimmte Grenze an Urankonzentrationen überschritten wurde, hängt die Zukunft des Unternehmens mehr oder weniger in der Luft.

Greenland Minerals selbst zeigt sich kämpferisch und will für die Misere möglichst schnell eine Lösung finden.



