Greenland Hong Kong: Kommt jetzt der Hammer?

Der Kurs der Aktie Greenland Hong Kong stand am 23.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 2,8 HKD.Nach einem bewährten Schema haben wir Greenland Hong Kong auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Dividende: Greenland Hong Kong hat mit einer Dividendenrendite von 5,36 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (4,03%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Real Estate"-Branche beträgt +1,33. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Greenland Hong Kong-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

