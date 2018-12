Greenland Hong Kong: Ist das wirklich normal?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Greenland Hong Kong unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Greenland Hong Kong-Aktie notierte am 21.12.2018 mit 1,93 HKD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Greenland Hong Kong liegt bei einem Wert von 3,12. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Real Estate" (KGV von 29,12) unter dem Durschschnitt (ca. 89 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Greenland Hong Kong damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Greenland Hong Kong im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Greenland Hong Kong. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Greenland Hong Kong investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 7,28 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Real Estate einen Mehrertrag in Höhe von 3,12 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.