Greening 2018: 1,35 Millionen Hektar für ökologische Vorrangflächen - Rukwied: Erfolgreiche Teile des Greening auch nach 2020 weiterführen

Berlin (ots) -(DBV) Der Deutsche Bauernverband (DBV) zieht hinsichtlich des"Greening" in Deutschland eine positive Bilanz für das Jahr 2018.Trotz der dürrebedingt schwierigen Anbausituation in vielenlandwirtschaftlichen Betrieben wurden die Greening-Maßnahmen erneutgroßflächig angelegt. Erhebungen der Bundesländer über diebeantragten Flächen zeigen, dass die deutschen Landwirte fürökologische Vorrangflächen (ÖVF) rund 1,35 Millionen HektarAckerfläche bereitgestellt haben - eine Fläche fast so groß wieSchleswig-Holstein."Wir fördern aktiv Umweltschutz und Biodiversität. DieGreening-Zahlen sind erneut ein Beleg, dass die Bauern Angebote fürpraktikable Agrarumweltmaßnahmen annehmen und umsetzen", sagt JoachimRukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes. 2018 haben dieLandwirte über 15.000 Hektar neue Bienenweiden als ökologischeVorrangflächen angelegt. "Im Vergleich zu den Vorjahren legten vorallem Maßnahmen, die dem Artenschutz dienen, deutlich zu. Dahersollte das Greening in der neuen EU-Agrarförderung nach 2020 nichtbeerdigt, sondern mehr freiwillige Förderelemente losgelöst von derweiter notwendigen Basisprämie angeboten werden", so Rukwied."Bedauerlich" sei jedoch der Rückgang bei den Eiweißpflanzen wegendes pauschalen Verbots von Pflanzenschutzmitteln und der weiterhingeringe Anteil von vielfältigen Ackerstreifen im Greening auf Grundhoher bürokratischer Sanktionsrisiken. "Hier müssen die Vorgabenweiter vereinfacht werden", fordert der DBV-Präsident.