Greenidge Generation-Aktie: Hochschnellender Anstieg!

Die Aktien von Greenidge Generation Holdings Inc (NASDAQ:GREE) werden am Freitagnachmittag um 22,6 % höher bei 10,54 $ gehandelt, nachdem das Unternehmen am Donnerstag nachbörslich seine Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt gegeben hat.

Greenidge Generation meldete für das vierte Quartal einen bereinigten Nettogewinn von 7,6 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 44,30 Millionen Dollar. Greenidge Generation sagt, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung