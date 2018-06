Greencore: Aktienanalyse vom 28.06.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Greencore Group":

In unserer neuen Analyse nehmen wir Greencore unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Verpackte Lebensmittel und Fleisch". Die Greencore-Aktie notierte am 27.06.2018 mit 183,2 GBP, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Greencore entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 326,72 und liegt mit 572 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Consumer Products) von 48,61. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Greencore auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Greencore erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 4 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (233 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 27,18 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 183,2 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Greencore erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Greencore beläuft sich mittlerweile auf 184,95 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 183,2 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -0,95 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 170,97 GBP. Somit ist die Aktie mit +7,15 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".