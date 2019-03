Greencoat UK Wind: Das Ende oder geht es weiter?

Greencoat UK Wind, ein Unternehmen aus dem Markt "Versorgungsunternehmen", notiert aktuell (Stand 02:22 Uhr) mit 137,53 GBP sehr stark im Plus (+9895.13 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Greencoat UK Wind auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Greencoat UK Wind-RSI ist mit einer Ausprägung von 33,34 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 37,91, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Dividende: Bei einer Dividende von 4,93 % ist Greencoat UK Wind im Vergleich zum Branchendurchschnitt Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler (3,53 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,41 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Greencoat UK Wind-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (145 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 10437,79 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1,376 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Greencoat UK Wind eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.