Greenbrier: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

An der Börse New York schloss die Greenbrier-Aktie am 24.08.2018 mit dem Kurs von 59,7 USD. Die Greenbrier-Aktie wird dem Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Greenbrier auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Greenbrier liegt mit einer Dividendenrendite von 1,68 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "Transportation Equipment"-Branche hat einen Wert von 1,9, wodurch sich eine Differenz von -0,21 Prozent zur Greenbrier-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13,65. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Greenbrier zahlt die Börse 13,65 Euro. Dies sind 75 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Transportation Equipment" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 53,54. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Greenbrier wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Greenbrier vor. Das Kursziel für die Aktie der Greenbrier liegt im Mittel wiederum bei 59,14 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 59,7 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -0,93 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Greenbrier insgesamt die Einschätzung "Buy".