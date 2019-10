Greenbrier Cos: Wirklich?

Greenbrier Cos, ein Unternehmen aus dem Markt "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks", notiert aktuell (Stand 22:01 Uhr) mit 30.14 USD deutlich im Plus (+1.28 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Wie Greenbrier Cos derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 7,12 und liegt mit 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 52,5. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Greenbrier Cos auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Greenbrier Cos derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 32,54 USD, womit der Kurs der Aktie (29,76 USD) um -8,54 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 26,46 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +12,47 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Greenbrier Cos auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Sell" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Greenbrier Cos sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Sell" angemessen bewertet.