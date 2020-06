Greenbrier Cos: Was tun?

Für die Aktie Greenbrier Cos stehen per 03.06.2020, 01:10 Uhr 21.22 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Greenbrier Cos zählt zum Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

Greenbrier Cos haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Greenbrier Cos beläuft sich mittlerweile auf 24,78 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 21,22 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -13,64 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 17,26 USD. Somit ist die Aktie mit +23,99 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 7,12 liegt Greenbrier Cos unter dem Branchendurchschnitt (85 Prozent). Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 49,01 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Dividende: Greenbrier Cos schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,95 % und somit 2,76 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,19 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".