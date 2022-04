Greenbrier Companies-Aktie: Ein Blick auf die Kapitalrendite!

Nach Daten von Finanztrends verdiente Greenbrier Companies (NYSE:GBX) im zweiten Quartal 11,20 Mio. $, was einem Anstieg von 100,0 % gegenüber dem vorangegangenen Quartal entspricht. Greenbrier Companies verzeichnete außerdem einen Gesamtumsatz von 682,80 Mio. $, was einem Anstieg von 23,99 % seit Q1 entspricht. Greenbrier Companies verdiente 5,60 Mio. $, und der Umsatz belief sich auf 550,70 Mio. $ in Q1.

Warum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!