Greenbrier Aktie: Markterholung in Sicht?

Der Triebwagenhersteller Greenbrier (NYSE:GBX) sieht eine mögliche Markterholung in der zweiten Hälfte des Jahres 2021, vorausgesetzt, die COVID-19-Pandemie wird nicht schlimmer.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Oregon teilte seinen Ausblick, als es bekannt gab, dass es in seinem ersten Quartal, das am 30. November endete, einen Nettoverlust von 10 Millionen US-Dollar oder 30 Cents pro verwässerter Aktie erlitt (siehe unten).

