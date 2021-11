Green Thumb-Aktien: “Aktie wird von der Cannabis-Legalisierung profitieren”

Green Thumb Industries Inc. (OTCQX:GTBIF) veröffentlichte am Donnerstag seine Ergebnisse für das dritte Quartal mit einem Umsatz von 233,7 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 48,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das bereinigte betriebliche EBITDA stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % und gegenüber dem Vorjahr um 52,6 % auf 81,2 Mio. USD (34,7 % des Umsatzes).

Der Bericht hob auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung