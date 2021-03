Green Thumb Aktie: Das sagt der CEO über die Umsatzsteigerung in 2020 von 157,2%!

Green Thumb Industries Inc. (CSE:GTII) (OTCQX:GTBIF), Eigentümer der Cannabis-Apothekenkette Rise, veröffentlichte am Mittwoch seinen neuesten Finanzbericht, der einen Umsatzsprung und die Ankündigung von CEO Ben Kovler enthielt, dass “der eigentliche Spaß gerade erst beginnt”. Das in Chicago ansässige Cannabis-Unternehmen meldete für das vierte Quartal einen Umsatzanstieg von 12,8 % zum 31.12.2020 und einen Umsatzanstieg von 133,8 % gegenüber dem Vorjahr auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



