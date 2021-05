Green Thumb Aktie: Green Thumb erreicht Virginia durch Kauf von Dharma Pharmaceuticals!

Green Thumb Industries Inc. (CSE:GTII) (OTCQX:GTBIF) gab am Montag bekannt, dass es durch die Übernahme von Dharma Pharmaceuticals LLC den Markt in Virginia erreichen wird.

Was geschah

GTI, das Unternehmen für Cannabis-Konsumgüter, bestätigte, dass es eine endgültige Vereinbarung zum Kauf von Dharma Pharmaceuticals unterzeichnet hat, wobei der Preis nicht bekannt gegeben wurde.

Dharma Pharmaceuticals besitzt eine von fünf Lizenzen für den medizinischen Cannabismarkt in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung