Green Thumb-Aktie: Eröffnet Cannabis-Produktionsanlage auf Bundesgefängnis!

Einer der landesweit führenden Cannabis-Betreiber, Green Thumb Industries Inc.(OTCQX:GTBIF)(OTCQB:GTII), wird einen modernen Cannabis-Campus auf dem Gelände eines ehemaligen Bundesgefängnisses in Warwick, New York, errichten.

Die Mid-Orange Correctional Facility war einst ein Bundesgefängnis, in dem Männer inhaftiert waren, die wegen Drogendelikten und anderen Straftaten verurteilt wurden. Die Einrichtung sollte 2011 im Rahmen der vom damaligen Gouverneur Andrew Cuomos Programm zur Schließung



