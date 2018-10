Green Seven Report 2018 am Sonntag auf ProSieben (FOTO)

Unterföhring (ots) -#SavetheFuture: Einmal im Jahr färbt sich die rote ProSieben-Ikonegrün - für "Green Seven". Dieses Mal geht es in der nachhaltigenThemenwoche um die Zukunft der Mobilität. Sind E-Bikes, Lufttaxis undHyperloops unsere künftigen Transportmittel? Im Green Seven Report2018 "Save the Future. Raus aus dem Stau - wie wir künftig von A nachB kommen" zeigt Moderator Stefan Gödde Ideen und Alternativen, um dendrohenden Verkehrskollaps zu verhindern - am Sonntag, 7. Oktober2018, um 19:05 Uhr auf ProSieben.Bei Fragen:089/9507-7299.Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell