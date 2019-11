Green Plains: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Green Plains":

Der Green Plains-Kurs wird am 16.11.2019, 17:42 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 15 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Öl & Gas Raffination & Marketing".

Green Plains haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Green Plains-Aktie ein Durchschnitt von 12,88 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,99 USD (+16,38 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (11,71 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+28,01 Prozent Abweichung). Die Green Plains-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Green Plains erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Green Plains erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -9,16 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 54,27 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -63,43 Prozent im Branchenvergleich für Green Plains bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 54,27 Prozent im letzten Jahr. Green Plains lag 63,43 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Green Plains beträgt das aktuelle KGV 23,66. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" haben im Durchschnitt ein KGV von 98,3. Green Plains ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.