Green Organic Dutchman Aktie: Vorreiter in Südafrika!

Der Cannabisproduzent The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (TSX:TGOD) (OTCQX:TGODF) gab am Mittwoch bekannt, dass er seine erste internationale kommerzielle Lieferung von Cannabisblüten und anderen Extrakten für den mit Spannung erwarteten südafrikanischen Markt für medizinisches Cannabis abgeschlossen hat.

Die Cannabisblüten von TGOD werden die ersten sein, die in diesem Land legal und in kommerziellem Umfang vertrieben werden.

Die Produkte des Unternehmens wurden von



