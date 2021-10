Green Organic Dutchman-Aktie: Erste Lieferung von medizinischen Cannabisölen nach Australien!

Überblick

The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. (CSE:TGOD) (OTCQX:TGODF) bestätigte am Dienstag, dass es seine erste kommerzielle Lieferung von Cannabisölen an den australischen Markt für medizinischen Cannabis abgeschlossen hat.

Im vergangenen Jahr schloss der Hersteller von biologisch angebautem Cannabis eine Vertriebsvereinbarung mit LeafCann für den australischen und neuseeländischen Markt für medizinisches Cannabis. Medizinisches Cannabis wurde in Australien im Jahr 2016 staatlich legalisiert.

