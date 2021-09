Green Hygienics-Aktie: 100 Millionen Dollar über eine grüne Anleihe?

Das Hanfunternehmen Green Hygienics Holdings Inc. (OTCQB:GRYN) ist im Begriff, sich durch das Angebot einer grünen Anleihe ausschließlich in Europa eine Finanzierungin Höhe von rund 100 Millionen Dollarzu sichern.

Zusammenfassung

Das Unternehmen mit Sitz in San Diego gab am Mittwoch bekannt, dass die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer Rendite von 7,25 % ausgegeben wird. Darüber hinaus ist die Anleihe ...



